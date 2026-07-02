Qu'a dit Otkir Yusupov après la Coupe du Monde 2026 ?

Le gardien de but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du Navbahor, Otkir Yusupov, a adressé un message émouvant aux supporters après sa participation à la Coupe du Monde 2026.

Le portier de 35 ans a souligné que les épreuves difficiles de la vie apprennent à l'homme la patience et le rendent plus fort. Il a affirmé que défendre l'honneur de l'Ouzbékistan avec l'équipe nationale est pour lui le plus grand bonheur et la plus grande fierté.

« Parfois, la vie vous met à l'épreuve »

Dans un post publié sur ses réseaux sociaux, Yusupov a partagé ses sentiments récents.

« Parfois, la vie vous met à l'épreuve. Parfois, le temps vous apprend à vous taire, à être patient et à revenir encore plus fort », a écrit le gardien.

Le footballeur a insisté sur la nécessité de continuer à travailler et de progresser malgré toutes les difficultés.

Le maillot de l'Ouzbékistan : la plus grande fierté

Le gardien de l'équipe nationale a noté que défendre l'honneur de sa patrie revêt une importance particulière pour lui.

« J'aime le football. Ce maillot, ce drapeau et défendre l'honneur de l'Ouzbékistan seront toujours pour moi la plus grande fierté et le plus grand bonheur ! »

Yusupov a déclaré que, peu importe où il se trouve, son cœur sera toujours avec l'Ouzbékistan et l'équipe nationale.

« Les plus beaux jours sont encore à venir »

Le gardien a affirmé regarder l'avenir avec confiance et que le travail accompli ne serait jamais vain.

« Je crois que les plus beaux jours sont encore devant nous. Le travail ne sera jamais vain », a-t-il déclaré.

Selon lui, la participation à la Coupe du Monde n'est pas une destination finale, mais le début d'une nouvelle étape.

Remerciements aux supporters

Otkir Yusupov a adressé un remerciement particulier aux supporters ouzbeks qui l'ont toujours soutenu.

« Chaque prière, chaque mot gentil me donne de la force », a écrit le joueur.

Il a promis de revenir plus fort, plus expérimenté et avec une passion encore plus grande.

« Car ce n'est pas encore la fin... C'est un nouveau commencement. Allez, Ouzbékistan ! »

Un match disputé lors du Mondial

Otkir Yusupov a grandement contribué à la première qualification historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour une Coupe du Monde.

Cependant, il n'est entré en jeu qu'une seule fois lors du Mondial, lors du premier match de phase de groupes contre la Colombie.

Malgré cela, le message du gardien expérimenté a montré sa loyauté envers l'équipe nationale et son fort désir de revenir à l'avenir.