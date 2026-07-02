Le jeu Cinder City devient un véritable test pour les PC : 64 GB de RAM

Les exigences techniques dans l'industrie du jeu vidéo augmentent rapidement, mais le nouveau projet du studio Big Fire Games a dépassé toutes les attentes. Le futur jeu intitulé Cinder City surprend même les utilisateurs possédant les machines de gaming les plus puissantes avec ses configurations requises. La quantité de ressources demandées pour un fonctionnement stable est plusieurs fois supérieure aux standards modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, un minimum de 32 GB de RAM est requis pour lancer Cinder City. Dans la configuration recommandée, ce chiffre s'élève à 64 GB. C'est un cas rare, même pour les jeux les plus gourmands actuellement sur le marché, faisant du projet un véritable « dévoreur de mémoire ».

Capacités techniques et puissance graphique

Le jeu ne se limite pas à la RAM. Alors qu'une carte graphique NVIDIA RTX 2060 est indiquée dans les configurations minimales, une RTX 4060 et un processeur Ryzen 7 7800X3D sont requis pour des graphismes de haute qualité et un gameplay fluide. De telles exigences témoignent de la richesse visuelle et de la complexité du jeu.

D'après les informations sur la plateforme Steam, Cinder City est un shooter cinématographique à la troisième personne avec un monde ouvert se déroulant dans un Séoul futuriste. Le projet est développé avec le moteur Unreal Engine 5. Généralement, les jeux utilisant ce moteur sont connus pour solliciter fortement le GPU, mais dans le cas de Cinder City, l'accent est mis sur la capacité de la RAM.

Prudence des développeurs ou problème d'optimisation ?

Selon les experts, des exigences aussi élevées peuvent avoir deux causes. Premièrement, les développeurs pourraient vouloir garantir une réserve de mémoire pour charger simultanément un grand nombre d'objets dans le monde ouvert. D'un autre côté, cela pourrait indiquer que le jeu n'est pas encore totalement optimisé.

Pour l'instant, la date de sortie officielle de Cinder City n'a pas été annoncée. Néanmoins, ce projet suscite des débats passionnés parmi les amateurs de jeux PC. Cette nouvelle est également importante pour les gamers ouzbeks, car 64 GB de RAM ne sont pas encore un standard, même pour beaucoup de stations de travail professionnelles.

En conclusion, si ces exigences ne changent pas, Cinder City devrait rester dans l'histoire comme l'un des jeux les plus gourmands en ressources des prochaines années. Les utilisateurs devront envisager de mettre à jour leur matériel avant la sortie du jeu.