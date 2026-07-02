Les performances de la Steam Machine peuvent varier jusqu'à 15 % en raison de la configuration de la RAM

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Les performances de la Steam Machine peuvent varier jusqu'à 15 % en raison de la configuration de la RAM

Il a été révélé que les consoles de jeu Steam Machine de Valve présentent des différences de performances notables malgré l'utilisation du même modèle. Selon Ixbt.com, cet écart atteint 15 % dans certains jeux et jusqu'à 20 % dans des tâches spécifiques. La cause principale de cette anomalie réside dans les différents modules de RAM installés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le fait est que les consoles Steam Machine sont commercialisées avec deux configurations différentes : la première utilise un seul module de 16 GB, tandis que la seconde en utilise deux de 8 GB. D'un point de vue technique, un seul module fonctionne en mode canal unique, tandis que deux modules permettent le mode double canal. Le mode double canal se distingue généralement par une vitesse de transfert de données plus élevée.

Résultats des tests en jeu

Les tests effectués par Gamers Nexus ont montré que lorsque la charge sur le GPU est très élevée, la différence entre les modes de mémoire est presque imperceptible (moins de 1 %). Cependant, la situation est radicalement différente dans les jeux modernes qui sollicitent davantage le CPU. Par exemple, dans Starfield et Resident Evil 4, la différence de performance était de 3 à 4 %, tandis que dans Baldur's Gate 3, cet écart approchait les 9 %.

Le cas le plus intéressant a été observé lors de la réduction des paramètres graphiques. En Full HD avec des paramètres bas, l'écart de performance dans Baldur's Gate 3 a grimpé jusqu'à 15,3 %. Cela signifie que lorsque la puissance globale du système est limitée, la configuration de la mémoire affecte directement la fluidité du jeu.

La différence est visible non seulement dans les jeux, mais aussi dans les tâches quotidiennes. Par exemple, lors de l'utilisation de l'archiveur 7zip, le mode double canal s'est avéré près de 20 % plus rapide que le mode canal unique. Bien que ce paramètre ne soit pas prioritaire pour une console de jeu, il donne une idée de l'efficacité globale de l'appareil.

Cause et solution du problème

La raison pour laquelle Valve a agi ainsi a également été révélée. Selon les informations, l'entreprise n'a pas pu se procurer une quantité suffisante de modules de mémoire identiques sur le marché. Pour éviter d'interrompre le processus de production, elle a été contrainte d'utiliser tous les modules de mémoire compatibles disponibles à ce moment-là.

La bonne nouvelle pour les utilisateurs et les passionnés de cet appareil est que la Steam Machine est techniquement basée sur l'architecture PC. Cela signifie que si un utilisateur découvre que son appareil dispose d'un seul module de 16 GB, il peut facilement le remplacer par deux modules de 8 GB ou mettre à niveau le système de mémoire de manière indépendante. Cela permet d'augmenter considérablement le taux de rafraîchissement (FPS) dans les jeux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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