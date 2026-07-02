Milan et Zlatan Ibrahimovic passent à l'offensive pour Virgil van Dijk

Le club italien de Milan se prépare à l'un des mouvements les plus spectaculaires du mercato estival. La direction des "Rossoneri", et plus particulièrement sur l'initiative du conseiller du club Zlatan Ibrahimovic, ambitionne de recruter le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk. Ce transfert devrait poser les bases d'une nouvelle ère pour le géant italien. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon le journal La Gazzetta dello Sport, après avoir finalisé le transfert de l'attaquant Goncalo Ramos pour 70 millions d'euros, Milan concentre désormais toute son attention sur le renforcement de sa ligne défensive. Le propriétaire du club, Gerry Cardinale, et Zlatan Ibrahimovic voient le défenseur néerlandais expérimenté comme une figure centrale du projet du nouvel entraîneur Ruben Amorim.

Le choix d'Ibrahimovic et les changements à Liverpool

Zlatan Ibrahimovic a personnellement demandé à la direction du club de formuler une offre audacieuse pour Virgil van Dijk. Selon lui, un défenseur central leader et expérimenté comme Van Dijk est l'élément crucial nécessaire pour ramener Milan au sommet du football européen. La période de grands changements actuelle à Liverpool pourrait jouer en faveur des Italiens.

L'équipe de Merseyside a déjà vu partir des légendes du club comme Mohamed Salah et Andrew Robertson. De plus, Ibrahima Konaté aurait accepté de rejoindre le Real Madrid en tant qu'agent libre. Dans un tel contexte, il est naturel que Liverpool ne souhaite pas laisser partir son capitaine, mais le contrat arrivant à échéance de Van Dijk crée une opportunité pour Milan.

Situation financière et alternatives

La société d'investissement RedBird étudie actuellement les aspects financiers de ce transfert. Van Dijk a disputé 374 matchs avec Liverpool, marquant 36 buts, et a prouvé qu'il est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Au cours de sa carrière en Angleterre, il a remporté la Ligue des Champions, la Premier League et de nombreux autres trophées prestigieux.

Si le transfert de Virgil van Dijk n'aboutit pas, la direction de Milan a préparé une option de secours. Selon celle-ci, le défenseur du Sporting CP, Goncalo Inacio, pourrait être proposé à l'équipe pour 40 millions d'euros. Cependant, le défenseur néerlandais reste la cible principale pour Ibrahimovic et Ruben Amorim.

De son côté, la direction de Liverpool devrait tout mettre en œuvre pour conserver Van Dijk face aux pertes dans sa ligne défensive. Le club anglais ne souhaite pas perdre plusieurs joueurs cadres simultanément, ce qui laisse présager des négociations particulièrement difficiles.