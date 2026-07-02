Nouvelle expédition à Baïkonour : début des derniers préparatifs pour le vol vers l'ISS

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Nouvelle expédition à Baïkonour : début des derniers préparatifs pour le vol vers l'ISS

La phase finale des préparatifs pour le lancement du vaisseau spatial piloté Soyuz MS-29 a officiellement débuté au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Cette mission vise à acheminer la prochaine expédition à long terme vers la Station spatiale internationale (ISS) et constitue un maillon essentiel de la coopération internationale en exploration spatiale. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Conformément à la tradition, une cérémonie de levée des drapeaux des pays participants à la mission a eu lieu devant l'hôtel Cosmonaut. Cet événement est considéré comme l'un des rituels symboliques les plus importants avant un vol spatial. Les drapeaux de la Russie, des États-Unis et du Kazakhstan ont été hissés, soulignant une fois de plus l'importance mondiale de ce projet.

L'honneur de hisser les drapeaux a été confié directement aux cosmonautes. Les représentants de Roskosmos, Pyotr Dubrov et Anna Kikina, ont hissé le drapeau russe ; les astronautes de la NASA, Anil Menon et Deniz Burnham, celui des États-Unis ; et Dmitriy Petelin et Konstantin Borisov ont hissé le drapeau du pays hôte, le Kazakhstan. Les équipages principal et de réserve de l'expédition ISS-75 ont pleinement participé à l'événement.

Les deux dernières semaines de préparation

Au cours des deux semaines précédant le vol, les membres de l'équipage suivront un calendrier extrêmement serré. Durant cette période, les cosmonautes et astronautes effectueront les derniers entraînements sur la gestion des systèmes du vaisseau et testeront à nouveau leurs compétences en cas de situations d'urgence.

De plus, les examens médicaux et les mesures de quarantaine font partie intégrante de la préparation. Les spécialistes surveillent en permanence l'état physique des membres de l'équipage, car la résistance aux charges imposées à l'organisme en apesanteur détermine le succès de la mission.

Pour la région d'Asie centrale, chaque vol effectué depuis Baïkonour suscite un grand intérêt technologique et stratégique. Ce complexe, le plus ancien et le plus grand cosmodrome au monde, demeure aujourd'hui l'une des principales portes de l'humanité pour l'exploration de l'espace.

Le lancement du vaisseau Soyuz MS-29 est prévu pour les prochains jours et servira à élargir la portée des recherches scientifiques à bord de l'ISS. Des dizaines d'expériences scientifiques sont prévues dans le cadre de cette mission.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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