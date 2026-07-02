Harry Kane sauve l'Angleterre : des problèmes apparaissent pour les débuts de Thomas Tuchel

L'équipe nationale d'Angleterre a remporté une victoire difficile contre la RD Congo lors du premier test sous la direction du nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Bien que les « Three Lions » l'aient emporté 2-1, la qualité du jeu et les mouvements collectifs ont soulevé de nombreuses questions chez les experts et les supporters. Ce match a été un signal sérieux pour les ambitions de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026. C'est ce que rapporte Goal.com.

La rencontre a débuté selon un scénario inattendu. Dès la 7e minute du match disputé dans le stade d'Atlanta, Bryan Sipeng a battu Jordan Pickford, donnant l'avantage aux hôtes nominaux. Ce but a mis en évidence le désordre et le manque de concentration de la défense anglaise. Malgré des occasions pour Jude Bellingham et Marcus Rashford en première période, le score est resté inchangé jusqu'à la pause.

Harry Kane — le véritable sauveur de l'équipe

En seconde période, les changements et les ajustements tactiques effectués par Thomas Tuchel ont porté leurs fruits. Le capitaine Harry Kane a prouvé une fois de plus qu'il est un attaquant de classe mondiale. D'abord, il a égalisé d'une tête précise sur un centre d'Anthony Gordon. Peu après, Kane a inscrit un doublé d'une frappe puissante et précise à l'extérieur de la surface de réparation, offrant la victoire à son équipe.

Selon l'analyse de Goal.com, l'équipe d'Angleterre n'est pas prête, dans son état actuel, à rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Malgré la présence d'un tacticien aussi fort que Thomas Tuchel, il manque de stabilité dans le jeu et de précision dans la finition des attaques. Si le niveau de jeu ne s'améliore pas rapidement, les rêves de victoire à la Coupe du Monde 2026 pourraient ne pas se réaliser.

Dans l'interview d'après-match, Thomas Tuchel a reconnu la volonté de son équipe : « Nous avons cru jusqu'au bout et nous n'avons pas cessé de mettre la pression en seconde période. Le gardien adverse a réalisé des arrêts incroyables, mais les garçons n'ont pas voulu accepter la défaite ». D'après les propos de l'entraîneur, il est satisfait que l'équipe ne soit pas brisée mentalement, mais beaucoup de travail reste à faire sur le plan tactique.

Le prochain test de l'équipe d'Angleterre aura lieu dimanche contre le Mexique, l'un des pays hôtes du tournoi. Ce match sera une nouvelle opportunité pour Tuchel d'éliminer les lacunes de l'équipe et de tester de nouveaux schémas tactiques. Les supporters attendent non seulement un résultat, mais aussi un jeu plus convaincant.