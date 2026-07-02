Samsung présente le Galaxy Jump 5, un smartphone abordable avec 6 ans de mises à jour

Le géant technologique sud-coréen Samsung continue d'établir de nouvelles normes sur le marché des smartphones de milieu de gamme. L'entreprise a officiellement dévoilé son dernier appareil abordable : le Galaxy Jump 5. Ce smartphone attire l'attention des utilisateurs non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aussi par sa durée de support logiciel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le Galaxy Jump 5 a été lancé en collaboration avec l'opérateur sud-coréen KT et devrait devenir l'une des offres les plus attractives de sa catégorie. Le principal avantage de l'appareil est sa longévité : le fabricant promet 6 ans de mises à jour du système d'exploitation, un chiffre rare pour des appareils abordables.

Écran et performances

Le smartphone est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+. Plus important encore, il intègre une technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité d'image optimale. Cela offre aux utilisateurs un confort supérieur lors de l'utilisation de l'interface et des jeux.

Sous le capot, l'appareil est propulsé par un processeur Snapdragon 6 Gen 3, couplé à 6 GB de RAM et 128 GB de stockage interne. Il est également possible d'étendre la mémoire via des cartes microSD. Cette configuration technique est suffisante pour les tâches quotidiennes et pour exécuter la plupart des applications modernes sans problème.

Appareil photo et autonomie

Le Galaxy Jump 5 ne déçoit pas non plus en photographie. Son appareil photo principal se compose de trois modules : un capteur principal de 50 MP doté d'un système de stabilisation optique (OIS), permettant des clichés nets même en mouvement. Il dispose également d'un ultra grand-angle de 5 MP et d'un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 12 MP est intégrée.

L'autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh. L'appareil prend en charge la charge rapide de 25 W. Côté logiciel, il est notable que le système Android 16 et l'interface One UI 8.5 de Samsung soient préinstallés.

Fonctionnalités supplémentaires et prix

Le nouveau modèle regroupe toutes les fonctionnalités essentielles pour l'utilisateur moderne, notamment :

Protection contre la poussière et l'eau selon la norme IP64 ;

Lecteur d'empreintes digitales latéral et système de reconnaissance faciale ;

Compatibilité avec les réseaux 5G ;

Haut-parleurs stéréo pour un son de qualité.

Le Samsung Galaxy Jump 5 est estimé à environ 350 USD. Sur le marché, ce type de smartphone arrive généralement comme une alternative à la série Galaxy A, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent un appareil abordable avec un support logiciel longue durée.