Elon Musk veut aider les personnes paralysées à remarcher grâce à Neuralink et Optimus

Le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a annoncé son prochain projet révolutionnaire qui devrait changer l'avenir de l'humanité. Il affirme qu'en combinant les puces cérébrales Neuralink et les robots humanoïdes Optimus, il sera possible de redonner la mobilité aux personnes handicapées, en particulier celles atteintes de paralysie. Il ne s'agit pas seulement d'une aide médicale, mais d'un pas vers la création d'un cyber-corps complet. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les patients équipés de puces Neuralink ont appris à contrôler des ordinateurs et divers appareils uniquement par la force de la pensée. Selon Musk, cette technologie permet aux personnes ayant perdu la capacité de communiquer, comme Stephen Hawking, d'interagir avec les autres à une vitesse presque normale. Cependant, la prochaine étape du projet vise des objectifs encore plus ambitieux.

Cyber-corps et jambes contrôlées par la pensée

Selon le nouveau concept, Neuralink lit les signaux du cerveau et les relie aux composants technologiques du robot Optimus. Par exemple, une personne dont les jambes ne fonctionnent pas pourra contrôler des jambes robotisées sans aucun bouton ni joystick, uniquement par des commandes cérébrales. Dans ce processus, une rétroaction avec le cortex somatosensoriel du cerveau sera établie, permettant à l'humain de ressentir des sensations à travers ses membres artificiels.

Selon la publication ixbt.com, Elon Musk a comparé ce projet à l'idée de « L'Homme à six millions de dollars » des œuvres de science-fiction célèbres. Mais le milliardaire souligne que, dans la vie réelle, un tel cyber-corps sera beaucoup moins cher. Selon les estimations, le coût total du système pourrait s'élever à environ 60 000 dollars.

Selon Musk, les méthodes de communication actuelles de l'homme (parole ou saisie de texte) sont extrêmement lentes et inefficaces. Neuralink augmentera la vitesse d'échange de données entre le cerveau et le monde numérique à un niveau sans précédent. Combinée aux capacités du robot Optimus, cette technologie servira à contourner les limites biologiques du corps humain.

Actuellement, le processus de livraison des composants pour les robots Tesla Optimus a commencé. Il est rapporté que la production de masse de ces robots humanoïdes débutera cet été. Cela indique que l'idée de créer un cyber-corps n'est pas un futur lointain, mais une réalité des prochaines années.

Le succès de cette technologie pourrait ouvrir une nouvelle page non seulement dans la médecine, mais aussi dans le développement évolutif de l'humanité. Si le tandem Neuralink et Optimus donne les résultats escomptés, des millions de personnes pourront retrouver leur indépendance et devenir des membres à part entière de la société.