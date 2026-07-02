Mergen Orazov s'exprime sur le parcours historique de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

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Mergen Orazov s'exprime sur le parcours historique de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

Ancien entraîneur de l'équipe nationale du Turkménistan, des clubs d'Ahal et du Dainava en Lituanie, et actuel entraîneur de l'équipe d'Arkadag, le célèbre expert Mergen Orazov a partagé ses réflexions sur les débuts historiques de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 et sur le niveau général des équipes asiatiques. Les analyses de l'expert ont été publiées par Eurasia Football .

« Le succès de l'Ouzbékistan nous a donné de l'espoir à tous »

L'expert turkmène a salué la qualification du pays voisin pour la phase finale de la Coupe du Monde, soulignant que ce résultat revêt une grande importance pour toute la région d'Asie centrale :

« Tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Atteindre un tel niveau montre que de grandes choses sont accomplies dans le pays. Le succès de l'équipe ouzbèke nous a donné de l'espoir à tous : un jour, notre pays pourra aussi se qualifier pour une Coupe du Monde. Désormais, le plus important pour l'Ouzbékistan est de consolider ce succès et de se fixer pour objectif de se qualifier régulièrement pour les Coupes du Monde. »

Résultats de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 :

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé pour la première fois de son histoire à la compétition la plus prestigieuse au monde. Bien que les joueurs de Fabio Cannavaro n'aient pas pu marquer de points en phase de groupes par manque d'expérience, cette participation servira de base solide pour l'avenir.

Tour

Adversaire

Entraîneur

Score

Résultat

1ère journée

Colombie

Fabio Cannavaro

1:3

Défaite

2ème journée

Portugal

Fabio Cannavaro

0:5

Défaite

3ème journée

RD Congo

Fabio Cannavaro

1:3

Défaite

Bilan

Différence de buts : 2–11

Groupe C

0 point

Éliminé en phase de groupes

Comment le football asiatique peut-il rivaliser avec les grands ?

En évoquant la participation globale des représentants asiatiques au Mondial, Orazov n'a pas qualifié leur performance d'échec. Selon lui, à un tel niveau, beaucoup de choses se jouent sur des détails : l'intensité du jeu, la capacité à garder sa concentration sous pression et la qualité de finition.

L'expert a énuméré 3 facteurs clés pour que le football asiatique puisse rivaliser régulièrement avec les leaders mondiaux :

  • Améliorer le niveau des championnats nationaux : Renforcer radicalement la compétitivité et la vitesse de jeu dans les ligues locales.

  • Pratique des matchs de haut niveau : Affronter régulièrement des adversaires forts lors de rencontres internationales de haut niveau.

  • Transferts vers l'Europe : Augmenter considérablement le nombre de joueurs asiatiques évoluant dans les championnats européens majeurs (Top 5).

Orazov a ajouté que lors de certains matchs de la Coupe du Monde 2026, il n'a manqué qu'un peu de chance aux équipes asiatiques, mais que la tendance générale de développement va dans la bonne direction.

OuzbékistanMergen OrazovTurkmenistanDainavaArkadag
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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