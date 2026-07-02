PFA : un gardien de but palestinien tué par les forces israéliennes

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PFA : un gardien de but palestinien tué par les forces israéliennes

Le gardien de but palestinien Salim al-Ashqar a péri lors d'une nouvelle attaque menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a rapporté la chaîne TRT, s'appuyant sur des informations de l'Association palestinienne de football (PFA).

Le footballeur de 32 ans aurait été abattu dans la ville d'Al-Qarara, dans la bande de Gaza. Selon la PFA, il fait partie des plus de 1 000 athlètes palestiniens tués depuis le début des opérations militaires en octobre 2023.

Il a été précisé que Salim al-Ashqar s'était marié il y a seulement cinq mois et attendait avec impatience la naissance de son premier enfant avec son épouse.

Le club de football chilien Deportivo Palestino a également publié un communiqué suite au décès du footballeur.

« Nous sommes profondément attristés par la mort tragique du gardien de but palestinien de 32 ans, Salim al-Ashqar, tué par l'armée israélienne. La continuation de tels événements est gravement préoccupante. Nous demandons que la justice soit rendue et que la paix soit établie », indique le communiqué du club publié le 1er juin.

Au cours de sa carrière, le défunt footballeur a évolué comme gardien de but au club Khan Yunis Service. Il a également joué pour les clubs sportifs Al-Aqsa et Al-Musaddar dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, en juin, le gouvernement israélien a détenu Rand Halawani, footballeuse de 20 ans de l'équipe nationale féminine de Palestine. Elle a été convoquée pour interrogatoire à Jérusalem le 2 juin et sa détention a été fixée jusqu'au 5 juin. La police n'a pas divulgué les accusations portées contre elle.

L'Association palestinienne de football a condamné cet acte, le qualifiant de forme de pression systémique contre les athlètes palestiniens.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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