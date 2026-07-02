Lamine Yamal révèle les trois joueurs qui l'ont marqué lors de la Coupe du Monde 2026

L'ailier de l'équipe nationale d'Espagne Lamine Yamal a révélé les noms des joueurs dont le jeu l'a le plus impressionné lors de la Coupe du Monde 2026.

La jeune star a particulièrement salué les performances de Vinícius Júnior et de Lionel Messi, ainsi que celles d'Ismael Saibari, représentant du Maroc.

Yamal admire le jeu de Vinícius

Lamine Yamal a hautement 평가é les actions de l'attaquant brésilien Vinícius Júnior lors du mondial.

« J'aime beaucoup le jeu de Vinícius Júnior lors de cette Coupe du Monde. Il réalise un tournoi fantastique », a déclaré le footballeur espagnol.

La vitesse, la technique et l'activité offensive de Vinícius ont laissé une forte impression sur Yamal.

Messi figure également sur la liste

L'ailier espagnol a également mentionné la légende du football mondial Lionel Messi.

« Bien sûr, Lionel Messi aussi », a ajouté Yamal.

Ainsi, la star argentine fait également partie des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2026 selon Lamine Yamal.

Saibari ne se distingue pas seulement par ses buts

Yamal a également donné une note élevée au jeu global du joueur marocain Ismael Saibari.

« Ismael Saibari laisse également une très bonne impression, pas seulement par ses buts, mais par son jeu global », a-t-il déclaré.

C'est ce qu'a rapporté la publication COPE.

Yamal a lui-même marqué un but historique

L'équipe nationale d'Espagne a terminé première du groupe H lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, décrochant ainsi sa place pour les play-offs.

Lamine Yamal a marqué lors du match contre l'Arabie Saoudite. Ce but est le premier de sa carrière en Coupe du Monde.

Selon vous, quel joueur réalise la meilleure performance jusqu'à présent lors de la Coupe du Monde 2026 ?