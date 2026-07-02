Manchester City annonce son plan de préparation pour la nouvelle saison

Le club de Manchester City a officiellement confirmé les dates de retour des joueurs ayant participé à la Coupe du Monde 2026 ainsi que le programme de préparation pour la nouvelle saison. Le nouvel entraîneur de 46 ans, Enzo Maresca, s'apprête à diriger ses premiers entraînements sur le terrain après la grande ère décennale de Josep Guardiola.

Le staff technique élabore actuellement un système de retour progressif aux entraînements, en tenant compte du niveau de fatigue des joueurs en raison du Mondial qui se déroule en Amérique du Nord.

Programme de préparation estivale de Manchester City :

Selon le journaliste de BBC Sport Shamun Hafiz, les membres de l'équipe reprendront l'entraînement le 20 juillet. Les joueurs ayant séjourné plus longtemps lors de la Coupe du Monde bénéficieront de vacances supplémentaires.

Date Événement / Adversaire Lieu / Note complémentaire 20 juillet Début des entraînements de pré-saison Centre d'entraînement (pour ceux de retour de sélection) 1er août Inter (Champion d'Italie) Hong Kong / Corée du Sud (Tournée asiatique) Début août K-League Stars et Atletico Madrid Matchs amicaux dans le cadre de la tournée asiatique 16 août Arsenal (Community Shield) Pays de Galles (Premier match officiel de la saison)

Une opportunité majeure pour Abdukodir Husanov

Le jeune défenseur, qui a quitté la compétition dès la phase de groupes avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Husanov devrait être à la disposition du club bien plus tôt que les autres mondiaux.

Les joueurs cadres participant aux quarts de finale et aux phases suivantes du Mondial manqueront probablement la tournée asiatique. Cela offre à Husanov une excellente occasion de participer pleinement aux stages de préparation et de montrer ses meilleures qualités sous les yeux du nouvel entraîneur Enzo Maresca pour gagner sa place dans le onze titulaire.

La blessure de Rodri : premier test sérieux pour Maresca

Un problème complexe de préparation physique est apparu pour le directeur sportif Hugo Viana et le staff technique avant la nouvelle saison.

Le Ballon d'Or est forfait : Le milieu de terrain vedette de l'équipe, Rodri, subira une opération immédiate suite à une blessure contractée après la Coupe du Monde. Cela signifie que Manchester City devra commencer la nouvelle saison compétitive sans son leader.

Pour Enzo Maresca, l'objectif prioritaire durant la préparation estivale sera d'insuffler sa philosophie de jeu à l'équipe et de trouver une solution tactique pour pallier l'absence de Rodri. Le match du Community Shield contre Arsenal, champion d'Angleterre en titre, le 16 août, sera le premier véritable examen pour le nouvel entraîneur.