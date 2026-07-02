Comment la Belgique a renversé le Sénégal pour gagner 3-2 ?

En 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026, la Belgique et le Sénégal ont offert aux supporters un match fantastique dont on se souviendra longtemps.

Menés 0-2 jusqu'à la 86e minute, les Belges ont réalisé un retour spectaculaire dans les derniers instants. À la 120+5e minute des prolongations, Youri Tielemans a transformé son penalty pour qualifier son équipe en quarts de finale.

Le Sénégal a surpris le favori

Qualifié pour les play-offs à la troisième place d'un groupe difficile, le Sénégal avait déjà opposé une résistance honorable face à la France et à la Norvège.

Les hommes de Pap Thiaw ont également commencé le match contre la Belgique avec beaucoup d'intensité. L'équipe de Rudi Garcia a d'abord manqué de coordination et a subi la pression adverse.

À la 24e minute, Habib Diarra a ouvert le score, donnant l'avantage au Sénégal.

La Belgique a ensuite tenté de reprendre le contrôle du jeu, mais n'a pas réussi à créer d'occasions sérieuses en première période.

Ismaila Sarr a porté le score à 2-0

En seconde période, le Sénégal a également su profiter de ses opportunités.

À la 51e minute, Ismaila Sarr a trouvé le chemin des filets, inscrivant son quatrième but dans le tournoi.

Avec ce score de 2-0, le Sénégal était très proche d'une victoire historique.

Tensions au sein du camp belge

Lors de la pause en seconde période, un désaccord a éclaté entre les joueurs belges.

Leandro Trossar a vivement reproché à Youri Tielemans de ne pas lui avoir fait la passe. Leurs coéquipiers sont intervenus pour séparer les deux joueurs.

À ce moment-là, tout semblait indiquer que la participation de la Belgique au tournoi touchait à sa fin. Mais tout a basculé dans les dernières minutes de la rencontre.

Lukaku a lancé la remontada

À la 86e minute, Romelu Lukaku a envoyé au fond des filets un ballon centré depuis l'aile vers la surface de réparation d'une seule touche.

Après son but, la Belgique a intensifié ses attaques, assiégeant la surface sénégalaise.

Trois minutes plus tard, les scores étaient égalisés.

Trossar a effectué un centre plongeant vers le gardien. Mori Diaw a commis une erreur à la sortie, et Tielemans a placé le ballon de la tête dans les filets — 2-2.

La VAR a changé le destin du match dans les derniers instants

Pendant les prolongations, les équipes ont joué avec prudence et le match se dirigeait vers une séance de tirs au but.

Cependant, à la 117e minute, Lamine Camara a commis une faute d'inattention dans sa propre surface. En tentant de dégager le ballon, il a frappé la jambe de Tielemans qui arrivait derrière lui.

L'arbitre a d'abord fait signe de continuer le jeu. Mais après consultation de la VAR, un penalty a été accordé à la Belgique.

Tielemans a frappé dans la lucarne

À la 120+5e minute, Youri Tielemans a pris ses responsabilités.

Il a tiré avec sang-froid, plaçant le ballon dans le coin supérieur du but — 3-2.

Ainsi, après avoir été dans une situation critique en première période, la Belgique a réalisé un retour fantastique et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

Détails du match

Coupe du Monde 2026. 1/16e de finale

Belgique — Sénégal — 3:2

Buteurs: Diarra, 24 — 0:1; I.Sarr, 51 — 0:2; Lukaku, 86 — 1:2; Tielemans, 89 — 2:2; Tielemans, 120+5, pen. — 3:2.

Avertissements : Mehele, 64 — Camara, 67.

Belgique : Courtois, Teat, Mehele, De Cuyper (Mene, 78), Castan, Tielemans, Vanaken (Moreyra, 63), De Bruyne (Raskin, 56), Doku (Lukebakio, 56), Trossar (Onana, 109), De Ketelaere (Lukaku, 46).

Sénégal : Diaw, Siss, Niakate, Jacobs (Diouf, 93), Diatta, Gana Gueye (Sapoko Ndiaye, 95), Gueye (Camara, 66), Diarra (P.Sarr, 73), Mane (Jackson, 93), Ndiaye (Mbay, 73), I.Sarr.

Le Sénégal a laissé filer une victoire acquise

Le Sénégal menait par deux buts d'écart jusqu'à la 86e minute. Cependant, le passage de l'équipe en phase de conservation a permis à la Belgique de prendre totalement l'initiative.

Les Belges, faisant preuve de volonté et de caractère, sont sortis de la situation la plus difficile pour accéder au tour suivant.

Pensez-vous que ce retour de la Belgique a été le match le plus dramatique de la Coupe du Monde 2026 ?