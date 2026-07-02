CDM 2026 : Angleterre – RD Congo 2:1 (vidéo des buts)

Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde se poursuivent. L'Angleterre a affronté la RD Congo, qualifiée après avoir devancé l'Ouzbékistan, et a réussi un retour grâce à un doublé de Kane.

Angleterre – RD Congo 2:1

Buts : Sipenga, 7 (0:1). Kane, 75 (1:1). Kane, 86 (2:1)

Angleterre : Pickford, Konsa, Guehi, O'Riley, Spence (Eze, 70), Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford (Saka, 60), Madueke (Gordon, 60), Kane

RD Congo: Mpasi-Nzau, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (J. Kayembe, 89), Van-Bissaka, Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Mukau (E. Kayembe, 76), Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa

Avertissements : Bellingham, 19 – Sadiki, 28