CDM 2026 : qui sera sur le terrain pour les trois matchs d'aujourd'hui ?

Les matchs décisifs des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. Aujourd'hui et dans la nuit du 3 juillet, les supporters attendent les rencontres Espagne — Autriche, Portugal — Croatie et Suisse — Algérie.

Après ces rencontres, plusieurs autres places dans le tableau des quarts de finale seront comblées.

L'Espagne face au test autrichien

Dans le premier duel de la journée, les équipes nationales d'Espagne et d'Autriche s'affrontent.

L'Espagne a terminé la phase de groupes en tête pour accéder aux play-offs. L'Autriche, quant à elle, tentera de créer la sensation face à un adversaire redoutable.

Le match débutera le 2 juillet à 23h59, heure de Tachkent.

Le grand choc entre Ronaldo et Modric

Dans la nuit du 3 juillet, les fans de football attendent le match crucial entre le Portugal et la Croatie.

Le duel opposant des légendes du football mondial telles que Cristiano Ronaldo et Luka Modric débutera à 04h00.

Le vainqueur de ce match affrontera en quarts de finale le vainqueur de la paire Espagne — Autriche.

La Suisse face à l'Algérie

Une autre rencontre importante de la journée opposera les équipes nationales de Suisse et d'Algérie.

Le match débutera à 08h00, heure de Tachkent. Le vainqueur de ce duel rencontrera au tour suivant l'équipe victorieuse du match Colombie — Ghana.

Matchs d'aujourd'hui

Match Date Heure de début Espagne — Autriche 2 juillet 23:59 Portugal — Croatie 3 juillet 04:00 Suisse — Algérie 3 juillet 08:00

Tous les horaires sont indiqués selon l'heure de Tachkent.

Cinq affiches de quarts de finale connues

À ce jour, les affiches suivantes pour les huitièmes de finale de la CDM 2026 sont établies :

Paraguay — France ;

Canada — Maroc ;

États-Unis — Belgique ;

Brésil — Norvège ;

Mexique — Angleterre.

Les trois autres affiches seront déterminées après les prochains matchs des huitièmes de finale.

Quel chemin reste-t-il dans le tableau du tournoi ?

Les vainqueurs des matchs Portugal — Croatie et Espagne — Autriche s'affronteront en quarts de finale.

De plus :

Le vainqueur d'Argentine — Cap-Vert affrontera le vainqueur d'Australie — Égypte ;

Le vainqueur de Suisse — Algérie jouera contre le vainqueur de Colombie — Ghana.

Ainsi, l'importance de chaque match augmente dans la Coupe du Monde. Désormais, une seule erreur peut éliminer une équipe de la compétition.

Pensez-vous que l'Espagne, le Portugal et la Suisse remporteront leurs matchs ? Laissez votre avis en commentaire.