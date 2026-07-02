Lionel Messi et Folarin Balogun : l'équipe des États-Unis mécontente des décisions arbitrales

La victoire de l'équipe nationale des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine a été éclipsée par une décision arbitrale controversée. L'expulsion de l'attaquant Folarin Balogun a suscité des débats passionnés au sein de la communauté du football. Le point central des critiques réside dans le traitement différent des arbitres par rapport à une situation similaire impliquant Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

À la 64e minute du match entre les États-Unis et la Bosnie, Folarin Balogun a appuyé sur le pied du défenseur adverse Tarik Muharemovic lors d'une lutte pour le ballon. Après une longue vérification via le système VAR, l'arbitre a brandi un carton rouge direct à l'attaquant. Bien que les États-Unis l'aient emporté 2-0, cette expulsion a stupéfié l'entraîneur Mauricio Pochettino et les joueurs.

Deux poids, deux mesures pour les arbitres

L'ancien footballeur et expert Alexi Lalas a comparé cette situation sur les réseaux sociaux à un incident impliquant Lionel Messi. Il a souligné que lors des phases précédentes du tournoi, le capitaine de l'Argentine avait commis une faute tout aussi grossière contre l'Algérie, mais que les arbitres ne lui avaient même pas donné de carton jaune. Selon Lalas, les arbitres et le VAR sont plus indulgents envers les stars du football.

Selon The Athletic, Mauricio Pochettino a ouvertement exprimé son mécontentement après le match. « Pour moi, ce n'est jamais un carton rouge. Le joueur n'avait aucune intention de blesser son adversaire. C'était un choc banal et accidentel. Folarin est très abattu car il manquera le prochain match important », a déclaré l'entraîneur.

L'un des leaders de l'équipe, Weston McKennie, a également affirmé dans le vestiaire que tous les joueurs étaient surpris par cette décision. Selon lui, des situations similaires, voire plus grossières, impliquant d'autres équipes durant le tournoi sont restées impunies. Le joueur a souligné que le protocole de décision des arbitres est incompréhensible et semble injuste.

Cet incident a remis sur le tapis les débats concernant l'utilisation du VAR et la cohérence des arbitres lors des tournois internationaux. Le fait que des stars comme Lionel Messi soient « pardonnées » tandis que de jeunes joueurs sont sévèrement sanctionnés renforce les doutes des supporters et des experts sur l'impartialité de l'arbitrage.