Un enfant de 11 ans meurt de la rage après avoir été mordu par une chauve-souris

·70·Monde
Un enfant de 11 ans meurt de la rage après avoir été mordu par une chauve-souris

Au Canada, un enfant de 11 ans est décédé de la rage suite à un incident impliquant une chauve-souris. C'est ce qu'a le Canadian Medical Association Journal rapporté.

Il a été indiqué que l'incident s'est produit en 2024 dans un chalet où une famille passait des vacances dans la province de l'Ontario. Pendant la nuit, l'enfant s'est réveillé et a trouvé une chauve-souris posée sur son nez et sa bouche. Il a frappé l'animal pour le faire tomber, et son père l'a capturé pour le remettre dehors.

Comme l'enfant ne présentait pas de blessure visible, les parents n'ont pas consulté de médecin. Cependant, 19 jours plus tard, des engourdissements et des gonflements sont apparus sur son visage. Au début, les médecins ont suspecté d'autres maladies, mais l'état de l'enfant s'est rapidement dégradé, avec de la fièvre, des difficultés à avaler et une altération de la conscience.

Les médecins de l'Université du Manitoba ont suspecté la rage, et les analyses ultérieures ont confirmé ce diagnostic. De plus, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a identifié le virus de la rage spécifique aux chauves-souris.

Malheureusement, l'enfant est décédé 17 jours après son hospitalisation.

Les experts soulignent que la rage est très rare au Canada. Depuis 1924, 28 personnes sont décédées de cette maladie dans le pays. Les médecins rappellent la nécessité d'un examen médical immédiat après tout contact direct avec une chauve-souris, car une fois les symptômes de la rage apparus, le traitement est presque impossible.

CanadaOntarioManitobaCanadian Medical Association JournalCanada
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

PFA : un gardien de but palestinien tué par les forces israéliennesPFA : un gardien de but palestinien tué par les forces israéliennesAujourd'hui, 12:46Pourquoi le ciel est-il devenu rouge après le séisme au Venezuela ?Pourquoi le ciel est-il devenu rouge après le séisme au Venezuela ?Aujourd'hui, 12:10Un simple jouet brûle instantanément la peau d'une fillette de 7 ansUn simple jouet brûle instantanément la peau d'une fillette de 7 ansAujourd'hui, 12:0738 parasites trouvés dans le cerveau d'une femme après un voyage en Inde38 parasites trouvés dans le cerveau d'une femme après un voyage en IndeAujourd'hui, 11:57Les Émirats arabes unis en tête mondiale des inégalités de richesseLes Émirats arabes unis en tête mondiale des inégalités de richesseHier, 23:26Six jours de deuil en Iran : une délégation ouzbèke participeraSix jours de deuil en Iran : une délégation ouzbèke participeraHier, 22:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois