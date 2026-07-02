Un enfant de 11 ans meurt de la rage après avoir été mordu par une chauve-souris

Au Canada, un enfant de 11 ans est décédé de la rage suite à un incident impliquant une chauve-souris. C'est ce qu'a le Canadian Medical Association Journal rapporté.

Il a été indiqué que l'incident s'est produit en 2024 dans un chalet où une famille passait des vacances dans la province de l'Ontario. Pendant la nuit, l'enfant s'est réveillé et a trouvé une chauve-souris posée sur son nez et sa bouche. Il a frappé l'animal pour le faire tomber, et son père l'a capturé pour le remettre dehors.

Comme l'enfant ne présentait pas de blessure visible, les parents n'ont pas consulté de médecin. Cependant, 19 jours plus tard, des engourdissements et des gonflements sont apparus sur son visage. Au début, les médecins ont suspecté d'autres maladies, mais l'état de l'enfant s'est rapidement dégradé, avec de la fièvre, des difficultés à avaler et une altération de la conscience.

Les médecins de l'Université du Manitoba ont suspecté la rage, et les analyses ultérieures ont confirmé ce diagnostic. De plus, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a identifié le virus de la rage spécifique aux chauves-souris.

Malheureusement, l'enfant est décédé 17 jours après son hospitalisation.

Les experts soulignent que la rage est très rare au Canada. Depuis 1924, 28 personnes sont décédées de cette maladie dans le pays. Les médecins rappellent la nécessité d'un examen médical immédiat après tout contact direct avec une chauve-souris, car une fois les symptômes de la rage apparus, le traitement est presque impossible.