Quelle est la situation dans la course au Soulier d'Or de la Coupe du Monde 2026 ?

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Quelle est la situation dans la course au Soulier d'Or de la Coupe du Monde 2026 ?

Une nouvelle journée dramatique s'est achevée lors des 1/16 de finale (play-offs) de la Coupe du Monde 2026, qui se déroule sur les terrains d'Amérique du Nord. Parallèlement aux rencontres intenses, la course au titre de meilleur buteur pour le trophée du « Soulier d'Or » est entrée dans une phase décisive.

Actuellement, les meilleurs attaquants du monde se livrent une lutte acharnée pour le trône de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026.

Duel des leaders : Messi et Mbappé en tête !

La liste des buteurs les plus dangereux de la compétition est dominée par deux mégastars : le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi et l'attaquant français Kylian Mbappé qui partagent la première place. Les deux joueurs comptent chacun 6 buts marqués .

Cependant, Messi a un léger avantage en termes d'efficacité : il a marqué ses 6 buts en seulement 3 matchs, tandis que Mbappé a eu besoin de 4 rencontres pour atteindre ce total (un match de plus que Messi).

Vous pouvez consulter en détail les meilleurs buteurs actuels de la Coupe du Monde et leurs statistiques dans le tableau ci-dessous :

Classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026 :

Joueur

Équipe nationale

Nombre de buts

Matchs joués

Lionel Messi

Argentine

6

3 matchs

Kylian Mbappé

France

6

4 matchs

Erling Haaland

Norvège

5

Harry Kane

Angleterre

5

Vinícius Júnior

Brésil

4

Ismaila Sarr

Sénégal

4

Ousmane Dembélé

France

4

À propos de la compétition : Rappelons que la Coupe du Monde 2026 est organisée pour la première fois par trois pays : les États-Unis, le Mexique et le Canada. Débuté le 11 juin, le tournoi mondial s'achèvera le 19 juillet avec la finale. L'Argentine détient toujours le titre de champion du monde en titre.

Lionel MessiKylian MbappéArgentineFrance
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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