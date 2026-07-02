Quelle est la situation dans la course au Soulier d'Or de la Coupe du Monde 2026 ?

Une nouvelle journée dramatique s'est achevée lors des 1/16 de finale (play-offs) de la Coupe du Monde 2026, qui se déroule sur les terrains d'Amérique du Nord. Parallèlement aux rencontres intenses, la course au titre de meilleur buteur pour le trophée du « Soulier d'Or » est entrée dans une phase décisive.

Actuellement, les meilleurs attaquants du monde se livrent une lutte acharnée pour le trône de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026.

Duel des leaders : Messi et Mbappé en tête !

La liste des buteurs les plus dangereux de la compétition est dominée par deux mégastars : le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi et l'attaquant français Kylian Mbappé qui partagent la première place. Les deux joueurs comptent chacun 6 buts marqués .

Cependant, Messi a un léger avantage en termes d'efficacité : il a marqué ses 6 buts en seulement 3 matchs, tandis que Mbappé a eu besoin de 4 rencontres pour atteindre ce total (un match de plus que Messi).

Vous pouvez consulter en détail les meilleurs buteurs actuels de la Coupe du Monde et leurs statistiques dans le tableau ci-dessous :

Classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026 :

Joueur Équipe nationale Nombre de buts Matchs joués Lionel Messi Argentine 6 3 matchs Kylian Mbappé France 6 4 matchs Erling Haaland Norvège 5 — Harry Kane Angleterre 5 — Vinícius Júnior Brésil 4 — Ismaila Sarr Sénégal 4 — Ousmane Dembélé France 4 —

À propos de la compétition : Rappelons que la Coupe du Monde 2026 est organisée pour la première fois par trois pays : les États-Unis, le Mexique et le Canada. Débuté le 11 juin, le tournoi mondial s'achèvera le 19 juillet avec la finale. L'Argentine détient toujours le titre de champion du monde en titre.