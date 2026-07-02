Le FC Barcelona revient au style classique pour la nouvelle saison (photos)

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Le FC Barcelona revient au style classique pour la nouvelle saison (photos)

Le FC Barcelona a officiellement dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2026/27.

Si le nouveau maillot conserve le style traditionnel bleu et grenat des Catalans, il se distingue par des couleurs vives, des détails dorés et un design moderne.

Des couleurs classiques sous un nouveau jour

Le corps principal du nouveau maillot est composé des bandes verticales rouges et bleues historiques du FC Barcelona.

Cependant, les designers ont apporté une touche plus moderne aux rayures cette fois-ci. Des détails bleu clair entre le rouge et le bleu foncé confèrent au maillot un aspect dynamique.

Différentes nuances de bleu ont également été utilisées sur les manches et les côtés du maillot.

Des détails dorés

Le logo Nike et celui du sponsor principal Spotify apparaissent en doré sur le nouveau maillot.

Ces détails donnent au maillot un aspect plus luxueux et solennel. Le logo de l'entreprise Midea est placé sur la manche.

L'emblème du club a été conservé dans ses couleurs traditionnelles et figure sur le côté gauche de la poitrine.

« Le battement de cœur blaugrana »

L'expression « Batec blaugrana » est particulièrement mise en avant dans les supports de présentation. Ce concept exprime l'amour pour le FC Barcelona et le battement de cœur blaugrana.

De plus, la campagne publicitaire utilise le slogan en catalan :

« La passió que ens mou »

ce qui peut être traduit par « La passion qui nous anime ».

Les joueurs ont posé avec le nouveau maillot

Plusieurs joueurs de l'équipe première du FC Barcelona ont participé à la présentation.

Les photos montrent clairement les différents angles du nouveau maillot, l'harmonie des couleurs et l'emplacement des logos des sponsors.

Sur certains clichés, les joueurs posent ensemble, tandis que sur d'autres, ils apparaissent individuellement avec la nouvelle tenue.

Quelle sera la réaction des supporters ?

Le nouveau maillot domicile du FC Barcelona allie les couleurs classiques propres à l'histoire du club à un design moderne.

Les logos dorés et les détails bleu vif distinguent ce maillot de ceux des saisons précédentes.

La question principale demeure : à quel point le nouveau design plaira-t-il aux supporters du FC Barcelona ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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