L'Atlético Madrid a franchi une étape importante pour renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival. Les « Colchoneros » sont parvenus à un accord total sur les conditions du contrat personnel avec le capitaine du Sporting Portugal, Morten Hjulmand. Le joueur danois devrait devenir un pilier de l'équipe de Diego Simeone pour la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations, l'Atlético s'était initialement intéressé à la star de Wolverhampton, Joao Gomes. Cependant, en raison d'un différend avec le célèbre agent Jorge Mendes, le club madrilène a décidé d'abandonner ce transfert. D'après Goal.com, les relations entre le club et l'agent se sont gravement détériorées lors des négociations pour le transfert de Bernardo Silva.

Conflit avec Jorge Mendes et nouveau choix

Selon le journal Marca, s'appuyant sur les informations de l'expert en transferts Matteo Moretto, Mendes aurait interrompu des négociations presque finalisées entre Bernardo Silva et l'Atlético pour proposer le joueur au Real Madrid. Cette situation a provoqué la colère de la direction de l'Atlético, qui a décidé de limiter sa collaboration avec les clients de Mendes. En conséquence, l'attention s'est portée sur Morten Hjulmand, qui s'est illustré dans le championnat portugais.

Actuellement, les clubs sont en négociations finales concernant le montant du transfert. Le Sporting demande environ 35 à 40 millions d'euros pour son capitaine. Le joueur de 27 ans a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique à Lisbonne, ayant décidé de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole.

Le club italien AC Milan manifestait également un vif intérêt pour Morten Hjulmand. En particulier, l'ancien entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, souhaitait le voir dans son équipe. Cependant, comme l'Atlético est beaucoup plus avancé dans les négociations, la probabilité que le milieu danois rejoigne l'équipe de La Liga est jugée très élevée.

Parallèlement, l'Atlético a l'intention de renforcer sa ligne défensive. Le club étudie la piste du défenseur de Tottenham, Cristian Romero. Toutefois, en raison des exigences financières très élevées du club anglais, la concrétisation de ce transfert pourrait s'avérer difficile pour le club madrilène.