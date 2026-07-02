Tesla Optimus prêt pour la production : Elon Musk ouvre l'usine de robots la plus avancée au monde

Tesla a fait passer son projet de robot humanoïde, Optimus, à une nouvelle étape. Le PDG de l'entreprise, Elon Musk, a partagé sur les réseaux sociaux une nouvelle photo de l'usine de Fremont. L'image montre que les lignes de production des modèles phares de Tesla, Model S et Model X, ont été remplacées par celles dédiées aux robots. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à jour technologique, mais d'un changement d'orientation stratégique majeur pour l'entreprise. Selon Ixbt.com, rapporte l'information.

L'usine de Fremont occupe une place importante dans l'histoire de Tesla. Acquise en 2010 auprès de NUMMI, une coentreprise entre Toyota et GM, elle est devenue le principal centre de production de l'entreprise depuis 2012. Désormais, c'est ici que sont assemblés les robots humanoïdes les plus complexes et avancés au monde. Selon ixbt.com, il n'a fallu que quatre mois pour transformer la ligne automobile en un système de production robotique.

Une transformation à une vitesse record

Elon Musk a qualifié ce processus d'« incroyablement rapide ». Les lignes d'assemblage automobile ont été entièrement démontées pour laisser place à des équipements modulaires importés d'Allemagne et à des dizaines de nouvelles lignes de composants. Ce nouveau système est spécialisé dans l'assemblage des pièces complexes des robots Optimus Gen 3, notamment les actionneurs et les batteries.

Chaque robot Optimus est composé d'environ 10 000 pièces uniques, ce qui rend le processus de fabrication extrêmement complexe. Par conséquent, le volume de production devrait augmenter lentement au cours de la phase initiale. Cependant, Tesla prévoit à long terme de porter la capacité de cette ligne de Fremont à 1 million de robots par an.

Plans futurs et prix attendus

Selon la direction de Tesla, Optimus deviendra le produit le plus vaste de l'histoire de l'entreprise. D'après les prévisions de Musk, la demande pour ces robots pourrait dépasser les 20 milliards d'unités à l'avenir. Cela représenterait un chiffre supérieur à tout autre appareil technologique dans l'histoire de l'humanité. La mission principale des robots sera d'aider les humains non seulement dans l'industrie, mais aussi dans la vie quotidienne.

Selon les plans établis par l'entreprise :

La production de masse des robots Optimus débutera cet été ;

Les premières ventes sont attendues d'ici la fin de 2027 ;

Le prix d'un robot est estimé entre 20 000 $ et 30 000 $.

Elon Musk a également souligné que les technologies Optimus et les puces Neuralink fonctionneraient en synergie. Ces cybertechnologies permettront de restaurer ou d'étendre les capacités physiques humaines. Aujourd'hui, le modèle Optimus 3 est reconnu comme le robot le plus avancé au monde et devrait révolutionner le marché du travail ainsi que la vie domestique dans les années à venir.