Trois autres rencontres cruciales auront lieu lors des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne affrontera l'Autriche, le Portugal la Croatie, et la Suisse l'Algérie pour une place au tour suivant.

Sur le papier, chaque duel possède un favori. Cependant, dans les matchs à élimination directe, une seule erreur peut mettre fin à tout un Mondial — l'Allemagne et les Pays-Bas l'ont déjà rappelé brutalement.

Hier, sous le titre « CDM 2026 : pronostics précis pour les trois matchs de barrage d'aujourd'hui » sur notre site, nous avions correctement prédit les vainqueurs des trois matchs. Selon nos pronostics, l'Angleterre, la Belgique et les États-Unis se qualifieraient pour les 1/8 de finale, pronostic s'est avéré exact à 100 %. Cette fois, nous avons pris en compte séparément le temps réglementaire et les éventuelles prolongations.

1. Espagne — Autriche

Pronostic : Espagne 2:0 Autriche

L'Espagne possède un avantage majeur en termes de possession de balle et d'attaque positionnelle. L'équipe est invaincue depuis 34 matchs, et bien que l'Autriche soit dangereuse avec son pressing haut, le défenseur Philipp Mwene est absent.

Vainqueur : Espagne

Indice de confiance : 75 %

Buteurs potentiels : Lamine Yamal, Oyarzabal

2. Portugal — Croatie

Pronostic : 1:1 à la fin du temps réglementaire, 2:1 après prolongations

La Croatie sait très bien gérer les matchs à élimination directe et tentera de ralentir le rythme au milieu de terrain. Cependant, l'attaque et le banc du Portugal sont plus forts. Les Portugais ont remporté les quatre dernières confrontations entre les deux équipes.

Se qualifie pour le tour suivant : Portugal

Indice de confiance : 63 %

Buteur potentiel décisif : Cristiano Ronaldo ou un remplaçant

3. Suisse — Algérie

Pronostic : Suisse 1:0 Algérie

C'est le duel le plus équilibré de ce trio. La discipline défensive et l'expérience des barrages de la Suisse lui donnent un léger avantage. La blessure de l'attaquant algérien Mohamed Amoura pourrait être une perte sérieuse pour les Africains.

Vainqueur : Suisse

Indice de confiance : 57 %

Scénario le plus risqué : Prolongations après un 0:0

Pronostics finaux

Match Pronostic Espagne — Autriche 2:0 Portugal — Croatie 2:1, après prolongations Suisse — Algérie 1:0

Trois choix principaux : Victoire de l'Espagne, qualification du Portugal, qualification de la Suisse.