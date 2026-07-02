CDM 2026 : pronostics précis pour les trois matchs de barrage d'aujourd'hui
Trois autres rencontres cruciales auront lieu lors des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne affrontera l'Autriche, le Portugal la Croatie, et la Suisse l'Algérie pour une place au tour suivant.
Sur le papier, chaque duel possède un favori. Cependant, dans les matchs à élimination directe, une seule erreur peut mettre fin à tout un Mondial — l'Allemagne et les Pays-Bas l'ont déjà rappelé brutalement.
Hier, sous le titre « CDM 2026 : pronostics précis pour les trois matchs de barrage d'aujourd'hui » sur notre site, nous avions correctement prédit les vainqueurs des trois matchs. Selon nos pronostics, l'Angleterre, la Belgique et les États-Unis se qualifieraient pour les 1/8 de finale, pronostic s'est avéré exact à 100 %. Cette fois, nous avons pris en compte séparément le temps réglementaire et les éventuelles prolongations.
1. Espagne — Autriche
Pronostic : Espagne 2:0 Autriche
L'Espagne possède un avantage majeur en termes de possession de balle et d'attaque positionnelle. L'équipe est invaincue depuis 34 matchs, et bien que l'Autriche soit dangereuse avec son pressing haut, le défenseur Philipp Mwene est absent.
Vainqueur : Espagne
Indice de confiance : 75 %
Buteurs potentiels : Lamine Yamal, Oyarzabal
2. Portugal — Croatie
Pronostic : 1:1 à la fin du temps réglementaire, 2:1 après prolongations
La Croatie sait très bien gérer les matchs à élimination directe et tentera de ralentir le rythme au milieu de terrain. Cependant, l'attaque et le banc du Portugal sont plus forts. Les Portugais ont remporté les quatre dernières confrontations entre les deux équipes.
Se qualifie pour le tour suivant : Portugal
Indice de confiance : 63 %
Buteur potentiel décisif : Cristiano Ronaldo ou un remplaçant
3. Suisse — Algérie
Pronostic : Suisse 1:0 Algérie
C'est le duel le plus équilibré de ce trio. La discipline défensive et l'expérience des barrages de la Suisse lui donnent un léger avantage. La blessure de l'attaquant algérien Mohamed Amoura pourrait être une perte sérieuse pour les Africains.
Vainqueur : Suisse
Indice de confiance : 57 %
Scénario le plus risqué : Prolongations après un 0:0
Pronostics finaux
Match
Pronostic
Espagne — Autriche
2:0
Portugal — Croatie
2:1, après prolongations
Suisse — Algérie
1:0
Trois choix principaux : Victoire de l'Espagne, qualification du Portugal, qualification de la Suisse.
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