Le secret de la maison en ruines : 16 enfants détenus dans une pièce aux États-Unis pendant quatre ans

·38·Monde
Le secret de la maison en ruines : 16 enfants détenus dans une pièce aux États-Unis pendant quatre ans

Seize enfants ont été découverts vivant dans des conditions atroces dans le village de Hamden, dans l'État de l'Ohio. Ils ont été secourus d'une petite pièce dans une maison en ruines. Le plus jeune enfant avait 1,5 an et l'aîné 18 ans.

Les autorités ont indiqué qu'ils avaient vécu pendant près de quatre ans dans une pièce d'environ 3,5 mètres sur 3,5 mètres. L'état sanitaire de la maison était critique, les pièces étant remplies de déchets.

L'enquête a révélé que certains enfants étaient incapables de parler. Une jeune fille de 18 ans présentant des retards de développement ne savait même pas écrire son propre nom. Les enfants n'avaient reçu aucune éducation et n'étaient jamais allés à l'école.

Seize chefs d'accusation pour mise en danger d'enfants ont été retenus contre les parents ainsi que deux grands-parents. Le procureur a précisé qu'il ne s'agissait pas de traite d'êtres humains, mais de violence familiale.

Les enfants ont été trouvés alors que les forces de l'ordre effectuaient une perquisition dans la maison pour un autre crime. Il n'y avait pas de cages, mais la manière dont leur sortie de la pièce était restreinte est actuellement sous enquête.

Sept enfants ont été hospitalisés. Deux autres ont été transportés par hélicoptère vers un centre de traumatologie grave, l'un d'eux étant placé sous respirateur artificiel.

Selon les enquêteurs, la famille a déménagé à divers endroits de l'Ohio pendant vingt ans pour cacher les enfants à la surveillance de l'État. Tous les enfants sont désormais sous tutelle étatique.

OhioHamdenUSA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un couple arrêté après être monté à 443 mètres par amourUn couple arrêté après être monté à 443 mètres par amourAujourd'hui, 18:17Une mannequin et blogueuse célèbre annonce que sa fille de 2 ans a un cancerUne mannequin et blogueuse célèbre annonce que sa fille de 2 ans a un cancerAujourd'hui, 18:05Une vidéo d'une femme turque harcelant des hommes sur les réseaux sociaux suscite le débatUne vidéo d'une femme turque harcelant des hommes sur les réseaux sociaux suscite le débatAujourd'hui, 17:28Un coffre-fort rempli de dollars trouvé après un séismeUn coffre-fort rempli de dollars trouvé après un séismeAujourd'hui, 16:2630 moustiques par seconde : la Chine crée un appareil laser anti-moustiques30 moustiques par seconde : la Chine crée un appareil laser anti-moustiquesAujourd'hui, 16:22Une demande en mariage à 443 mètres de hauteur se termine par l'arrestation du coupleUne demande en mariage à 443 mètres de hauteur se termine par l'arrestation du coupleAujourd'hui, 16:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois