Le secret de la maison en ruines : 16 enfants détenus dans une pièce aux États-Unis pendant quatre ans

Seize enfants ont été découverts vivant dans des conditions atroces dans le village de Hamden, dans l'État de l'Ohio. Ils ont été secourus d'une petite pièce dans une maison en ruines. Le plus jeune enfant avait 1,5 an et l'aîné 18 ans.

Les autorités ont indiqué qu'ils avaient vécu pendant près de quatre ans dans une pièce d'environ 3,5 mètres sur 3,5 mètres. L'état sanitaire de la maison était critique, les pièces étant remplies de déchets.

L'enquête a révélé que certains enfants étaient incapables de parler. Une jeune fille de 18 ans présentant des retards de développement ne savait même pas écrire son propre nom. Les enfants n'avaient reçu aucune éducation et n'étaient jamais allés à l'école.

Seize chefs d'accusation pour mise en danger d'enfants ont été retenus contre les parents ainsi que deux grands-parents. Le procureur a précisé qu'il ne s'agissait pas de traite d'êtres humains, mais de violence familiale.

Les enfants ont été trouvés alors que les forces de l'ordre effectuaient une perquisition dans la maison pour un autre crime. Il n'y avait pas de cages, mais la manière dont leur sortie de la pièce était restreinte est actuellement sous enquête.

Sept enfants ont été hospitalisés. Deux autres ont été transportés par hélicoptère vers un centre de traumatologie grave, l'un d'eux étant placé sous respirateur artificiel.

Selon les enquêteurs, la famille a déménagé à divers endroits de l'Ohio pendant vingt ans pour cacher les enfants à la surveillance de l'État. Tous les enfants sont désormais sous tutelle étatique.