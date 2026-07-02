Le temps prouve que le succès de l'équipe nationale junior d'Ouzbékistan lors du championnat d'Asie et de la Coupe du monde n'était pas un hasard. La nouvelle génération du football ouzbek brille non seulement dans la Superligue locale, mais aussi sous les yeux des meilleurs recruteurs européens.

La preuve la plus audacieuse et révolutionnaire de cela est la signature de Sadriddin Hasanov et Sayfiddin Sodiqov avec l'un des grands clubs portugais : Braga Quelles sont les étapes stratégiques derrière ce transfert et qu'attendent nos jeunes joueurs en Europe ? Nous en discutons ci-dessous.

1. Limite d'âge et stratégie d'attente : comment les règles de la FIFA ont-elles été contournées ?

Il est de notoriété publique que les agents européens s'intéressaient à nos joueurs depuis longtemps. Cependant, selon le règlement strict de la FIFA, le transfert international de joueurs de moins de 18 ans est interdit. Les Portugais ont agi avec beaucoup de patience et de professionnalisme à cet égard :

Phase préparatoire : Les joueurs se sont rendus au Portugal dès l'hiver pour découvrir les infrastructures du club. Ce fut la première étape de leur adaptation psychologique.

Temps de jeu : Pendant la période d'attente, les garçons ne sont pas restés inactifs en Ouzbékistan. Sayfiddin Sodiqov, avec Andijan, et Sadriddin Hasanov, avec Bunyodkor, ont respiré l'air de la Superligue et se sont préparés physiquement au football professionnel.

Timing : Les deux joueurs ont fêté leurs 18 ans en mai et juin de cette année, et le « feu vert » attendu s'est allumé.

2. Pourquoi Braga ?

Braga est considéré comme l'un des clubs ayant le meilleur système pour découvrir des talents, les polir et les vendre à prix d'or aux géants mondiaux du football européen.

Le fait que nos joueurs ne rejoignent pas directement l'équipe première, mais l'équipe U23 de Braga est une étape très rationnelle et sûre. La raison en est que la vitesse, les duels physiques et les exigences tactiques du football européen diffèrent radicalement de notre Superligue. L'équipe U23 sert de « pont » idéal pour que nos jeunes s'adaptent aux fondements du football européen.

3. Contrat d'un an : opportunité ou risque ?

Le club a signé un contrat d'un an avec les joueurs ouzbeks. Cela peut sembler court de l'extérieur, mais c'est une règle interne du football européen :

Sécurité pour le club : Les Portugais veulent voir en pratique comment les joueurs se comportent lors de matchs officiels (sous pression) et dans quelle mesure ils peuvent s'adapter à l'environnement européen.

Motivation maximale pour les joueurs : La durée d'un an empêche les garçons de tomber dans une zone de confort. Ils sont obligés de travailler à 200 % à chaque entraînement pour obtenir une prolongation de contrat ou de meilleures conditions financières.

4. Avantages tactiques des joueurs

Nos deux joueurs évoluent aux postes les plus précieux exigés par le football moderne :

Sayfiddin Sodiqov — en tant qu'ailier, il a été bien formé à la vitesse et au dribble au sein des écoles Odil Junior et Andijan.

Sadriddin Hasanov — ailier offensif. Formé au système Bunyodkor, ce jeune homme a marqué les esprits lors de la Coupe du monde des jeunes par ses feintes et ses tirs inattendus. Dans le football moderne, la demande pour les ailiers est toujours élevée.

Conclusion

Le départ de Sadriddin Hasanov et Sayfiddin Sodiqov pour le Portugal ouvre une nouvelle page non seulement dans leur carrière personnelle, mais aussi dans l'exportation du football ouzbek dans son ensemble. Si nos joueurs parviennent à faire leurs preuves au cours de cette année, Braga commencera à porter une attention plus sérieuse au marché d'Asie centrale.

Désormais, tout est entre les mains des garçons. Le football européen n'aime pas seulement le talent, mais aussi une discipline de fer et le travail acharné. Bonne chance, les gars !