José Mourinho demande un nouvel attaquant à la direction du Real

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, élabore ses plans pour renforcer l'effectif avant la nouvelle saison.

Le spécialiste portugais a indiqué à la direction du club qu'il a besoin d'un pur avant-centre évoluant dans le style de Joselu.

Quel type d'attaquant Mourinho recherche-t-il ?

Selon le journal Diario AS, Mourinho souhaite un joueur capable d'engager le duel physique, d'être dangereux dans la surface de réparation et d'exploiter efficacement les centres aériens.

L'entraîneur recherche un avant-centre classique, à l'image de Joselu.

Un tel joueur doit :

servir de point d'appui dans la surface adverse ;

lutter pour les ballons envoyés depuis les ailes ;

trouver des solutions face aux défenses regroupées ;

être capable de changer le cours du match en entrant en jeu.

Le transfert n'est pas encore prioritaire

Néanmoins, l'achat d'un nouvel avant-centre n'est pas considéré comme la tâche principale du « Club Royal » sur le marché des transferts.

La direction du club estime que Gonçalo Garcia peut également remplir ce rôle convenablement.

C'est pourquoi le Real prévoit d'abord d'évaluer les capacités des joueurs actuels.

Quand la décision finale sera-t-elle prise ?

La décision finale concernant l'avant-centre sera prise après le stage de pré-saison.

Mourinho travaillera avec tous les joueurs pour évaluer dans quelle mesure Gonçalo Garcia et les autres attaquants répondent à ses exigences.

Si aucune solution n'est trouvée dans l'effectif actuel, le Real pourrait se rendre sur le marché des transferts.

Des changements attendus après une saison sans trophée

Le Real a terminé deuxième de La Liga la saison dernière.

De plus, les Madrilènes n'ont remporté aucune coupe, terminant la saison sans aucun trophée.

Suite à ces résultats, le club s'est fixé l'objectif de renforcer l'effectif et de lutter pour le titre dans toutes les compétitions la saison prochaine.

La question principale est désormais : Mourinho donnera-t-il sa chance à Gonçalo Garcia ou le Real achètera-t-il un nouvel avant-centre ?