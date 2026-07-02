José Mourinho demande un nouvel attaquant à la direction du Real

·88·Sport
José Mourinho demande un nouvel attaquant à la direction du Real

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, élabore ses plans pour renforcer l'effectif avant la nouvelle saison.

Le spécialiste portugais a indiqué à la direction du club qu'il a besoin d'un pur avant-centre évoluant dans le style de Joselu.

Quel type d'attaquant Mourinho recherche-t-il ?

Selon le journal Diario AS, Mourinho souhaite un joueur capable d'engager le duel physique, d'être dangereux dans la surface de réparation et d'exploiter efficacement les centres aériens.

L'entraîneur recherche un avant-centre classique, à l'image de Joselu.

Un tel joueur doit :

  • servir de point d'appui dans la surface adverse ;

  • lutter pour les ballons envoyés depuis les ailes ;

  • trouver des solutions face aux défenses regroupées ;

  • être capable de changer le cours du match en entrant en jeu.

Le transfert n'est pas encore prioritaire

Néanmoins, l'achat d'un nouvel avant-centre n'est pas considéré comme la tâche principale du « Club Royal » sur le marché des transferts.

La direction du club estime que Gonçalo Garcia peut également remplir ce rôle convenablement.

C'est pourquoi le Real prévoit d'abord d'évaluer les capacités des joueurs actuels.

Quand la décision finale sera-t-elle prise ?

La décision finale concernant l'avant-centre sera prise après le stage de pré-saison.

Mourinho travaillera avec tous les joueurs pour évaluer dans quelle mesure Gonçalo Garcia et les autres attaquants répondent à ses exigences.

Si aucune solution n'est trouvée dans l'effectif actuel, le Real pourrait se rendre sur le marché des transferts.

Des changements attendus après une saison sans trophée

Le Real a terminé deuxième de La Liga la saison dernière.

De plus, les Madrilènes n'ont remporté aucune coupe, terminant la saison sans aucun trophée.

Suite à ces résultats, le club s'est fixé l'objectif de renforcer l'effectif et de lutter pour le titre dans toutes les compétitions la saison prochaine.

La question principale est désormais : Mourinho donnera-t-il sa chance à Gonçalo Garcia ou le Real achètera-t-il un nouvel avant-centre ?

Jose MourinhoReal MadridJoseluDiario AS
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

CDM 2026 : pronostics précis pour les trois matchs de barrage d'aujourd'huiCDM 2026 : pronostics précis pour les trois matchs de barrage d'aujourd'huiAujourd'hui, 17:29Sandro Tonali rejoint Tottenham pour un montant record : les raisons du choix de la star italienneSandro Tonali rejoint Tottenham pour un montant record : les raisons du choix de la star italienneAujourd'hui, 17:16La légende d'Arsenal et de l'Espagne, Santi Cazorla, prend sa retraiteLa légende d'Arsenal et de l'Espagne, Santi Cazorla, prend sa retraiteAujourd'hui, 17:14Arne Slot pourrait prendre la tête de l'équipe nationale des Pays-BasArne Slot pourrait prendre la tête de l'équipe nationale des Pays-BasAujourd'hui, 17:03Thibaut Courtois révèle le « secret principal » de la remontada de la BelgiqueThibaut Courtois révèle le « secret principal » de la remontada de la BelgiqueAujourd'hui, 16:54Zlatko Dalic révèle le point le plus dangereux du PortugalZlatko Dalic révèle le point le plus dangereux du PortugalAujourd'hui, 16:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan