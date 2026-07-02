Chery annonce une garantie à vie pour ses nouvelles batteries Rhino

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Chery annonce une garantie à vie pour ses nouvelles batteries Rhino

Chery Automobile, l'un des plus grands constructeurs automobiles chinois, a pris une mesure sans précédent pour démontrer sa confiance dans sa nouvelle génération de batteries Rhino. Désormais, une garantie à vie est offerte aux premiers propriétaires de tous les nouveaux modèles électriques et hybrides équipés de ces batteries. Cette décision souligne non seulement la supériorité technologique de la marque, mais devrait également transformer radicalement la confiance des consommateurs envers les véhicules électriques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, cette garantie couvre non seulement le bloc batterie, mais aussi les moteurs électriques et les unités de contrôle. Cependant, cet avantage est réservé aux propriétaires ayant acheté leur véhicule pour un usage personnel ; il ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins commerciales, comme les services de taxi. Une telle stratégie sera sans aucun doute un facteur clé dans l'expansion de la part de marché de la marque Chery.

Les normes de sécurité les plus strictes

Cette campagne a été annoncée suite à l'entrée en vigueur en Chine d'une nouvelle norme nationale obligatoire concernant la sécurité des batteries. Les experts qualifient ces nouvelles exigences de normes de sécurité les plus strictes de l'histoire de l'industrie. Chery affirme que ses batteries Rhino répondent pleinement à ces normes et les dépassent même. Selon les nouvelles règles, en cas de surchauffe thermique, aucune combustion ou explosion ne doit se produire pendant 2 heures.

De plus, les exigences de sécurité visent également la protection des passagers à l'intérieur de l'habitacle. En particulier, aucune fumée ne doit pénétrer dans l'habitacle pendant les 5 minutes suivant le déclenchement d'un signal d'avertissement. Les batteries sont également testées pour leur résistance aux chocs mécaniques : elles doivent supporter trois impacts d'une bille d'acier de 30 mm de diamètre avec une énergie de 150 J. Les batteries Rhino se distinguent par le fait qu'elles ne perdent pas leurs propriétés de sécurité, même après 300 cycles de charge rapide.

Responsabilité de l'entreprise et modèles couverts

Les représentants de Chery Automobile ont fait une promesse audacieuse : si un modèle équipé d'une batterie Rhino subit une surchauffe thermique ou des dommages dus à un défaut non lié à une erreur humaine, l'entreprise fournira au client un véhicule flambant neuf du même modèle. De telles garanties témoignent de la grande confiance de la marque dans la qualité de ses produits.

Actuellement, les batteries Rhino sont utilisées dans les modèles de quatre marques principales du groupe Chery :

  • Chery
  • Exeed
  • Jetour
  • iCar
Compte tenu de la popularité croissante des marques Chery, Jetour et Exeed sur le marché, de telles initiatives mondiales du constructeur pourraient également influencer positivement l'attitude des acheteurs locaux envers la marque. L'entreprise continue d'équiper tous ses nouveaux modèles à énergie (BEV, PHEV et EREV) avec cette technologie sécurisée.

CheryRhinoBatterieVéhicule ÉlectriqueTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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