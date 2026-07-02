Une vidéo d'une femme turque harcelant des hommes sur les réseaux sociaux suscite le débat

À Istanbul, une femme inconnue serait entrée dans divers points de vente et lieux de travail pour avoir des gestes inappropriés envers des hommes. Les images de vidéosurveillance illustrant ces faits se sont largement propagées sur les réseaux sociaux.

La première vidéo a été filmée dans un atelier à Umraniye. On y voit la femme s'approcher d'un employé en prétendant être venue vendre des produits, puis tenter de l'embrasser. L'homme s'y oppose et lui demande de sortir.

Ensuite, des situations similaires ont été enregistrées dans un entrepôt à Bayrampaşa et dans d'autres points de vente. Les images montrent la femme touchant et s'approchant très près des employés sans leur consentement.

Selon des sources locales, les forces de l'ordre recherchent actuellement la femme.