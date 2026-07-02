SpaceX travaille-t-il sur un smartphone plus fin que l'iPhone : Elon Musk réagit

La possibilité que SpaceX, entreprise ayant révolutionné les technologies spatiales et les communications par satellite, pénètre le marché des appareils mobiles a provoqué un grand tollé dans le monde technologique. Selon des sources citées par The Wall Street Journal, l'entreprise aurait présenté aux investisseurs le prototype d'un nouvel appareil ressemblant à un smartphone. Ce gadget devrait porter l'interaction humaine avec l'AI à un tout nouveau niveau. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données, le prototype présenté possède un boîtier encore plus fin que celui des smartphones iPhone d'Apple. Les représentants de SpaceX ont souligné lors de la réunion avec les investisseurs que le projet en est encore à ses débuts et que le design final pourrait changer considérablement. Cependant, l'objectif principal de l'appareil est de permettre à l'utilisateur de communiquer rapidement et facilement avec des systèmes d'AI complexes.

La réaction d'Elon Musk et ses déclarations contradictoires

Après la diffusion de ces informations, Elon Musk, dirigeant de SpaceX et Tesla, a immédiatement réagi. Le milliardaire a fermement démenti ces informations sur sa page du réseau social X (anciennement Twitter), qualifiant cela de « mensonge loin de la vérité ». Néanmoins, les observateurs rappellent les déclarations précédentes de Musk, car il a soutenu à plusieurs reprises l'idée de créer son propre smartphone.

Au début de cette année, Elon Musk n'avait pas exclu que SpaceX puisse se lancer dans la production de smartphones. Selon lui, si l'entreprise entrait sur ce marché, son appareil différerait fondamentalement des smartphones traditionnels actuels. On suppose que cette différence se manifesterait notamment par l'intégration de la communication satellite Starlink et de réseaux neuronaux avancés.

Les rumeurs sur la sortie d'un smartphone par Tesla et SpaceX persistent depuis plusieurs années. En novembre 2024, Musk a déclaré que si Google et Apple instauraient la censure dans leurs boutiques d'applications ou entravaient les applications de ses entreprises, il serait contraint de sortir un téléphone Tesla comme alternative. Cela témoigne de la volonté du milliardaire d'atteindre l'indépendance des plateformes mobiles.

Cette nouvelle est également d'une grande importance pour les passionnés de technologie ouzbeks. Si SpaceX sortait réellement un smartphone directement lié à Starlink, cela permettrait d'accéder à l'internet haut débit et aux services d'AI même dans les zones les plus reculées. Bien que le projet ne soit pas encore officiellement confirmé, les décisions inattendues d'Elon Musk ont toujours le pouvoir de transformer le marché.