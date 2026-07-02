L'un des transferts les plus retentissants du mercato estival de la Premier League a été conclu. Le talentueux milieu de terrain italien Sandro Tonali a décidé de quitter Newcastle United pour rejoindre le club londonien de Tottenham. Ce transfert revêt une importance historique non seulement pour le club londonien, mais aussi pour l'ensemble du football italien. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Tottenham aurait déboursé 100 millions de livres sterling pour Sandro Tonali. Ce montant fait de lui le joueur italien le plus cher de l'histoire du football. Auparavant, le club avait battu son propre record de transfert en dépensant 85 millions de livres pour Mateus Fernandes, mais le transfert de Tonali a surpassé ce chiffre.

L'effet Roberto De Zerbi et une décision familiale

Le joueur de 26 ans a apporté des précisions dans une interview accordée à Sky Sport sur les raisons de son choix pour Tottenham. Selon lui, l'entraîneur du club londonien, Roberto De Zerbi, a joué un rôle décisif dans ce transfert. La relation chaleureuse entre Tonali et De Zerbi, ainsi que le style de jeu du coach, ont poussé le joueur à s'installer dans la capitale.

"De Zerbi a joué un grand rôle dans ma décision. De plus, après trois ans à Newcastle, il était temps de changer de mode de vie et d'environnement familial. Roberto a su me convaincre de rejoindre ce projet, non seulement en tant que compatriote et ami, mais aussi en tant que maître dans son domaine", a souligné Sandro Tonali.

Bien que le processus de négociation ait été assez long, les deux clubs sont finalement parvenus à un accord mutuellement bénéfique. Le joueur a souligné qu'il avait fait ses adieux amicalement à Newcastle United et que le club avait créé les meilleures conditions pour son avenir.

Projets d'avenir et équipe nationale d'Italie

Sandro Tonali s'est actuellement rendu à Londres pour passer la visite médicale et signer son contrat. Son objectif est de s'intégrer pleinement à l'équipe et de participer au camp d'entraînement avant le début de la nouvelle saison. Après les déceptions de la saison dernière, Tottenham ambitionne de revenir dans la course au titre avec un nouvel entraîneur et de nouvelles stars.

Parallèlement, Tonali a évoqué sa carrière au sein de l'équipe nationale d'Italie. Il a exprimé son souhait de voir l'ancien directeur du club AC Milan, Paolo Maldini, commencer à travailler dans le système de la sélection. Selon le joueur, le retour de légendes comme Maldini aiderait l'Italie à réaliser son rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde.

Ce transfert est également intéressant pour les passionnés de football ouzbeks, car le renforcement de grands clubs comme Tottenham intensifie la compétition en Premier League. Les performances de Sandro Tonali dans sa nouvelle équipe seront bientôt connues.