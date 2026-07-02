Rencontres via l'intelligence artificielle et OpenClaw : L'expérience insolite d'un créateur de contenu

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Rencontres via l'intelligence artificielle et OpenClaw : L'expérience insolite d'un créateur de contenu

Les technologies modernes transforment radicalement non seulement les processus de travail, mais aussi la vie personnelle. Ben Guez, créateur de contenu et fondateur de startup, a créé un système automatisé unique sur les réseaux sociaux grâce à des outils d'intelligence artificielle. En utilisant l'agent IA open source OpenClaw et le modèle Claude, il a réussi à attirer l'attention de milliers de femmes sur la plateforme Instagram. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La méthode de Guez est simple, mais techniquement perfectionnée. Il a configuré l'agent OpenClaw pour suivre les résultats des matchs de la Coupe du Monde de football. À la fin de chaque match, le système donne automatiquement une instruction au modèle Claude pour préparer une courte vidéo (Reels) sur la défaite de l'équipe nationale d'un pays spécifique. Ces vidéos sont publiées sur le profil de Guez au format "trial reels", invisible pour le public.

Dans les vidéos, on voit Guez regarder tristement par la fenêtre d'un train avec la légende : "Je n'arrive pas à croire que [Nom du pays] ait perdu... Si les filles de ce pays ont besoin d'un soutien moral, mes messages privés (DM) sont ouverts". Dans une interview accordée à TechCrunch, il a révélé qu'il avait obtenu plus d'un million de vues et des centaines de messages en quelques jours grâce à cette méthode.

L'effet inattendu de l'automatisation

Il est intéressant de noter que Guez a également orienté ce flux pour promouvoir sa propre application d'apprentissage des langues basée sur l'IA, appelée Canary. Il a indiqué sur son profil qu'il ne répondait qu'aux messages envoyés via l'application. En conséquence, les femmes souhaitant communiquer avec lui sont obligées de télécharger son logiciel. Cela est considéré comme un nouveau niveau de "travail intelligent".

Il est naturel que beaucoup se demandent si une telle méthode ne revient pas à tromper les gens. Cependant, Guez souligne qu'une fois la conversation entamée, il ne cache pas comment il a procédé. Selon lui, au lieu de s'énerver, de nombreuses femmes admirent son ingéniosité technologique.

OpenClaw n'est pas seulement utile pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi pour planifier des rencontres réelles. Par exemple, Jeff Weisbein, fondateur d'une agence de relations publiques technologiques, utilise ce bot pour trouver les meilleurs endroits pour des rendez-vous. Il demande au bot d'étudier les restaurants dans différentes zones et de préparer un rapport sur leurs avantages.

L'avenir de l'intelligence artificielle et des relations personnelles

Ces cas montrent que l'intelligence artificielle pénètre même les aspects les plus délicats de la vie quotidienne. Grâce à des outils comme OpenClaw, les gens accèdent aux possibilités suivantes :

  • Analyser les données en temps réel et créer du contenu basé sur celles-ci ;
  • Automatiser et filtrer la communication sur les réseaux sociaux ;
  • Confier à l'IA des tâches logistiques complexes, comme le choix d'un lieu de rendez-vous.
Bien que la méthode de Guez puisse paraître controversée, elle prouve l'étendue des capacités des agents d'intelligence artificielle. Il est fort probable qu'à l'avenir, de tels systèmes automatisés deviennent une partie intégrante de la culture de la rencontre et de la communication.

Intelligence ArtificielleOpenClawClaudeInstagramTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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