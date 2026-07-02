Arne Slot pourrait prendre la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas

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Arne Slot pourrait prendre la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas

Le célèbre technicien néerlandais Arne Slot est devenu l'un des principaux candidats au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de son pays.

La Fédération royale néerlandaise de football a commencé à chercher un remplaçant à l'actuel entraîneur Ronald Koeman et mène des discussions préliminaires avec des candidats potentiels.

La fédération a entamé les négociations

Selon une information publiée sur le réseau social X par la publication The Touchline, la direction du football néerlandais a contacté plusieurs entraîneurs.

Parmi eux, Arne Slot est considéré comme l'un des favoris.

Pour l'instant, aucun accord officiel n'a été annoncé entre les parties.

Quand Koeman quittera-t-il son poste ?

L'actuel sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, quittera ses fonctions à l'expiration de son contrat.

Cette décision a été annoncée après la fin de la participation des « Oranje » à la Coupe du Monde 2026.

Le Maroc a stoppé les Pays-Bas

Les Pays-Bas ont affronté le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Le temps réglementaire et la prolongation se sont terminés sur un score de 1-1. Lors de la séance de tirs au but, le Maroc s'est imposé 3-2, éliminant ainsi les Pays-Bas de la compétition.

Indicateur

Résultat

Étape

Coupe du Monde 2026, 1/16 de finale

Match

Pays-Bas — Maroc

Temps réglementaire et prolongation

1:1

Tirs au but

2:3

Slot a été champion avec Liverpool

Le dernier poste d'Arne Slot était au club anglais de Liverpool.

Il a conduit les Merseysiders au titre de champion d'Angleterre lors de la saison 2024/25.

Cependant, en mai 2026, la direction du club a officiellement annoncé le départ de Slot, n'étant pas satisfaite des résultats ultérieurs de l'équipe.

Une nouvelle ère commence-t-elle aux Pays-Bas ?

Slot est reconnu pour son style de jeu offensif, son pressing haut et sa capacité à gérer les joueurs.

S'il est nommé à la tête de l'équipe nationale, une nouvelle ère pourrait commencer pour le football néerlandais.

La question principale est désormais de savoir si la fédération fera confiance à Arne Slot ou choisira un autre candidat.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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