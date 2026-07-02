Arne Slot pourrait prendre la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas
Le célèbre technicien néerlandais Arne Slot est devenu l'un des principaux candidats au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de son pays.
La Fédération royale néerlandaise de football a commencé à chercher un remplaçant à l'actuel entraîneur Ronald Koeman et mène des discussions préliminaires avec des candidats potentiels.
La fédération a entamé les négociations
Selon une information publiée sur le réseau social X par la publication The Touchline, la direction du football néerlandais a contacté plusieurs entraîneurs.
Parmi eux, Arne Slot est considéré comme l'un des favoris.
Pour l'instant, aucun accord officiel n'a été annoncé entre les parties.
Quand Koeman quittera-t-il son poste ?
L'actuel sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, quittera ses fonctions à l'expiration de son contrat.
Cette décision a été annoncée après la fin de la participation des « Oranje » à la Coupe du Monde 2026.
Le Maroc a stoppé les Pays-Bas
Les Pays-Bas ont affronté le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
Le temps réglementaire et la prolongation se sont terminés sur un score de 1-1. Lors de la séance de tirs au but, le Maroc s'est imposé 3-2, éliminant ainsi les Pays-Bas de la compétition.
Indicateur
Résultat
Étape
Coupe du Monde 2026, 1/16 de finale
Match
Pays-Bas — Maroc
Temps réglementaire et prolongation
1:1
Tirs au but
2:3
Slot a été champion avec Liverpool
Le dernier poste d'Arne Slot était au club anglais de Liverpool.
Il a conduit les Merseysiders au titre de champion d'Angleterre lors de la saison 2024/25.
Cependant, en mai 2026, la direction du club a officiellement annoncé le départ de Slot, n'étant pas satisfaite des résultats ultérieurs de l'équipe.
Une nouvelle ère commence-t-elle aux Pays-Bas ?
Slot est reconnu pour son style de jeu offensif, son pressing haut et sa capacité à gérer les joueurs.
S'il est nommé à la tête de l'équipe nationale, une nouvelle ère pourrait commencer pour le football néerlandais.
La question principale est désormais de savoir si la fédération fera confiance à Arne Slot ou choisira un autre candidat.
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