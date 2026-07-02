La Chine prépare une réponse à la technologie de SpaceX : le moteur Kinecore-2 établit un record

·33·Technologie
La Chine prépare une réponse à la technologie de SpaceX : le moteur Kinecore-2 établit un record

Le programme spatial chinois franchit une nouvelle étape. Le moteur-fusée à ergols liquides Kinecore-2 a passé avec succès des tests de qualification prolongés, dépassant les attentes en matière de durabilité. Ce moteur est destiné à devenir la base non seulement pour des vols simples, mais aussi pour des systèmes de fusées réutilisables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors des tests finaux, le moteur Kinecore-2 a fonctionné en continu pendant 620 secondes au total. Ce chiffre est près de 3,5 fois supérieur à la durée requise pour une mission orbitale standard. De plus, une période de combustion ininterrompue de 400 secondes a été enregistrée, ce qui constitue un record absolu pour les moteurs de cette série. Selon ixbt.com, une telle réserve de puissance témoigne de la grande fiabilité de l'appareil.

Un rival digne du moteur Merlin 1D de SpaceX

Techniquement, le Kinecore-2 fonctionne avec un mélange classique pour les systèmes de fusées modernes : oxygène liquide et kérosène. Il peut générer environ 110 tonnes de poussée. Par ses caractéristiques, il est considéré comme l'équivalent du moteur Merlin 1D utilisé sur les célèbres fusées Falcon 9 de la société SpaceX dirigée par Elon Musk.

Les développeurs soulignent que le programme d'essais est déjà passé à l'étape suivante. Actuellement, le moteur subit des contrôles complexes de fiabilité dans divers modes de fonctionnement. Au total, le temps de fonctionnement du moteur lors des tests a dépassé les 2000 secondes, une préparation sérieuse avant de préparer l'unité pour des vols réels.

L'avenir de la fusée Lijian-2

Le Kinecore-2 est prévu pour devenir l'élément central du futur lanceur réutilisable chinois Lijian-2. Cette fusée est développée pour transporter régulièrement des charges dans l'espace à des fins commerciales et pour minimiser au maximum le temps de préparation entre les vols.

Cette avancée chinoise intensifie la concurrence sur le marché spatial mondial. Se rapprocher des standards établis par SpaceX fait partie de la stratégie de Pékin visant à réduire les coûts d'accès à l'espace et à augmenter sa part sur le marché des satellites privés. Cette croissance technologique est également intéressante pour les spécialistes, car l'émergence de lanceurs orbitaux moins coûteux ouvre de nouvelles opportunités pour les projets de communication et de surveillance régionaux.

Actuellement, les processus de certification finale du moteur Kinecore-2 sont en cours. Si toutes les étapes sont franchies avec succès, la fusée Lijian-2 pourrait effectuer son premier vol orbital dans les prochaines années et devenir le principal concurrent de la Falcon 9.

ChineSpaceXKinecore-2FuséeTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Rivian relève ses prévisions de ventes malgré la stagnation du marché des véhicules électriquesRivian relève ses prévisions de ventes malgré la stagnation du marché des véhicules électriquesAujourd'hui, 17:58SpaceX travaille-t-il sur un smartphone plus fin que l'iPhone : Elon Musk réagitSpaceX travaille-t-il sur un smartphone plus fin que l'iPhone : Elon Musk réagitAujourd'hui, 17:51Rencontres via l'intelligence artificielle et OpenClaw : L'expérience insolite d'un créateur de contenuRencontres via l'intelligence artificielle et OpenClaw : L'expérience insolite d'un créateur de contenuAujourd'hui, 17:25Chery annonce une garantie à vie pour ses nouvelles batteries RhinoChery annonce une garantie à vie pour ses nouvelles batteries RhinoAujourd'hui, 16:59Un message d'une personnalité connue pourrait être un piège !Un message d'une personnalité connue pourrait être un piège !Aujourd'hui, 16:25L'iPhone 18 Pro Max aurait une batterie recordL'iPhone 18 Pro Max aurait une batterie recordAujourd'hui, 16:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération