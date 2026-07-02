La Chine prépare une réponse à la technologie de SpaceX : le moteur Kinecore-2 établit un record

Le programme spatial chinois franchit une nouvelle étape. Le moteur-fusée à ergols liquides Kinecore-2 a passé avec succès des tests de qualification prolongés, dépassant les attentes en matière de durabilité. Ce moteur est destiné à devenir la base non seulement pour des vols simples, mais aussi pour des systèmes de fusées réutilisables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors des tests finaux, le moteur Kinecore-2 a fonctionné en continu pendant 620 secondes au total. Ce chiffre est près de 3,5 fois supérieur à la durée requise pour une mission orbitale standard. De plus, une période de combustion ininterrompue de 400 secondes a été enregistrée, ce qui constitue un record absolu pour les moteurs de cette série. Selon ixbt.com, une telle réserve de puissance témoigne de la grande fiabilité de l'appareil.

Un rival digne du moteur Merlin 1D de SpaceX

Techniquement, le Kinecore-2 fonctionne avec un mélange classique pour les systèmes de fusées modernes : oxygène liquide et kérosène. Il peut générer environ 110 tonnes de poussée. Par ses caractéristiques, il est considéré comme l'équivalent du moteur Merlin 1D utilisé sur les célèbres fusées Falcon 9 de la société SpaceX dirigée par Elon Musk.

Les développeurs soulignent que le programme d'essais est déjà passé à l'étape suivante. Actuellement, le moteur subit des contrôles complexes de fiabilité dans divers modes de fonctionnement. Au total, le temps de fonctionnement du moteur lors des tests a dépassé les 2000 secondes, une préparation sérieuse avant de préparer l'unité pour des vols réels.

L'avenir de la fusée Lijian-2

Le Kinecore-2 est prévu pour devenir l'élément central du futur lanceur réutilisable chinois Lijian-2. Cette fusée est développée pour transporter régulièrement des charges dans l'espace à des fins commerciales et pour minimiser au maximum le temps de préparation entre les vols.

Cette avancée chinoise intensifie la concurrence sur le marché spatial mondial. Se rapprocher des standards établis par SpaceX fait partie de la stratégie de Pékin visant à réduire les coûts d'accès à l'espace et à augmenter sa part sur le marché des satellites privés. Cette croissance technologique est également intéressante pour les spécialistes, car l'émergence de lanceurs orbitaux moins coûteux ouvre de nouvelles opportunités pour les projets de communication et de surveillance régionaux.

Actuellement, les processus de certification finale du moteur Kinecore-2 sont en cours. Si toutes les étapes sont franchies avec succès, la fusée Lijian-2 pourrait effectuer son premier vol orbital dans les prochaines années et devenir le principal concurrent de la Falcon 9.