La légende d'Arsenal et de l'Espagne, Santi Cazorla, prend sa retraite

L'un des joueurs les plus talentueux et résilients du monde du football, l'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale d'Espagne et d'Arsenal, Santi Cazorla, a annoncé sa retraite du football professionnel à 41 ans. Il a conclu sa brillante carrière de plus de 20 ans dans son club formateur, le Real Oviedo. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le joueur expérimenté a confirmé cette décision via un message émouvant sur les réseaux sociaux. Dans son communiqué, Cazorla a déclaré que ce choix était le plus difficile de sa carrière, mais qu'il était heureux de terminer là où tout a commencé, dans son club de cœur. Son principal accomplissement lors de la dernière saison a été d'aider le Real Oviedo à obtenir sa promotion en La Liga.

Symbole de résilience et victoire sur les blessures graves

Santi Cazorla restera dans l'histoire du football non seulement pour sa technique sur le terrain, mais aussi pour sa volonté inébranlable. Au cours de sa carrière, il a subi 10 opérations chirurgicales en raison d'une grave blessure au tendon d'Achille. Alors que les médecins doutaient même qu'il puisse remarcher et qu'il subissait des procédures complexes comme des greffes de peau, il a réussi à revenir au plus haut niveau.

« Mon histoire n'a pas commencé dans de grands stades ou sous des projecteurs éclatants. Tout a commencé sur un terrain simple, avec un ballon et un petit garçon qui voulait jouer au football. J'ai traversé des difficultés inattendues, mais je ne me suis jamais arrêté. Il est logique que la fin se produise là où la magie a commencé, chez moi », a souligné le joueur.

Succès et carrière inoubliable

Cazorla a laissé une empreinte indélébile dans des clubs comme Villarreal, Málaga et Arsenal tout au long de sa carrière. Avec l'équipe londonienne d'Arsenal, il a remporté deux fois la FA Cup et est devenu un véritable chouchou des supporters de l'Emirates Stadium. Sa capacité à tirer avec autant de précision des deux pieds et sa vision du jeu ont été hautement saluées par les experts.

Sur la scène internationale, Santi a également connu un immense succès. Avec l'équipe nationale d'Espagne, il a disputé 81 matchs et remporté les championnats d'Europe en 2008 et 2012. Il est entré dans l'histoire comme l'un des représentants de « l'âge d'or » du football espagnol.

Faisant référence à son numéro 8, le joueur a déclaré que la vie est faite de mouvements circulaires et que certaines histoires ne finissent jamais, mais se transforment en infini. Désormais, il raccroche les crampons sous les vœux chaleureux et le respect de millions de fans et de collègues à travers le monde.