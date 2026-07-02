Vitinha s'adresse aux supporters avant le match contre la Croatie

Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Portugal, Vitinha, s'est exprimé sur la situation de l'équipe avant le match décisif contre la Croatie en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur a reconnu les lacunes lors du match contre la Colombie, soulignant qu'il n'y a aucune place pour l'erreur à ce stade des play-offs.

Pas d'excuses pour la chaleur

Vitinha a déclaré que les conditions météorologiques lors de la rencontre précédente avaient posé des difficultés aux joueurs.

« Lors du dernier match, il faisait très chaud et humide, mais je ne veux pas utiliser cela comme excuse », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain a souligné que le Portugal n'avait pas suffisamment gardé le contrôle du ballon lors du match contre la Colombie.

« Ceux d'entre nous qui étaient sur le terrain ont senti que nous n'avions pas assez conservé la possession », a déclaré Vitinha.

« Aucune place pour l'erreur »

Le joueur portugais a indiqué que l'équipe travaillait sur l'amélioration de son jeu.

En phase éliminatoire, toute erreur peut coûter très cher. C'est pourquoi le seul objectif des Portugais est de gagner et d'accéder aux quarts de finale.

« Nous comprenons bien qu'à ce stade, il n'y a aucune place pour l'erreur. Notre objectif est de gagner et de passer au tour suivant », a-t-il ajouté.

Comment réagit-il aux critiques ?

Vitinha a affirmé qu'il comprenait les critiques formulées sur le jeu de l'équipe nationale et qu'il les acceptait positivement.

« Nous ne cherchons pas de compliments. Nous savons très bien quels sont nos points forts et ceux sur lesquels nous devons travailler », a déclaré le milieu de terrain.

Selon lui, les joueurs sont conscients de leurs lacunes et s'efforcent de les corriger.

Appel à la confiance des supporters

Vitinha a exprimé sa gratitude envers les supporters qui soutiennent la sélection portugaise.

« Nous apprécions le soutien des supporters et nous leur demandons de continuer à croire en nous », a-t-il déclaré.

Le joueur a noté que chaque membre de l'équipe fait son maximum pour obtenir la victoire.

« Nous le prouverons sur le terrain »

Vitinha a souligné que les joueurs portugais se soucient plus que quiconque du résultat.

« Personne ne veut gagner plus que nous. Personne ne souhaite mieux se montrer que nous. Nous allons essayer de le prouver sur le terrain », a-t-il affirmé.

Le Portugal face au défi croate

L'équipe nationale du Portugal affrontera la Croatie en 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le match aura lieu dans la nuit du 3 juillet. L'équipe gagnante accèdera aux quarts de finale de la Coupe du Monde.

L'affrontement entre le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, et la Croatie, dirigée par Luka Modric, est attendu comme l'un des matchs les plus passionnants du tournoi.