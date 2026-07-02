Thibaut Courtois révèle le « secret principal » de la remontada de la Belgique

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Thibaut Courtois révèle le « secret principal » de la remontada de la Belgique

Le gardien de l'équipe nationale de Belgique, Thibaut Courtois, a partagé ses impressions après le match dramatique contre le Sénégal en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Malgré un retard de 0-2, la Belgique a rétabli l'équilibre dans les dernières minutes et s'est imposée 3-2 durant la prolongation.

« Nous n'avons pas perdu confiance en nous »

Courtois a admis que le match contre le Sénégal avait été très difficile pour l'équipe.

« C'était un match très dur. Nous étions menés 0-2 pendant le jeu, mais nous n'avons pas perdu confiance en nous », a déclaré le gardien.

Selon lui, les joueurs étaient convaincus qu'il était possible de sauver la rencontre, même dans la situation la plus critique.

Un but a tout changé

La Belgique était encore menée de deux buts peu avant la fin du temps réglementaire.

Cependant, après le premier but de réduction, le jeu de l'équipe a totalement changé. Les Belges ont intensifié la pression et ont réussi à égaliser.

« Au football, un seul but peut totalement changer le destin d'un match. Cette fois, tout a tourné en notre faveur », a affirmé Courtois.

La victoire acquise en prolongation

Le temps réglementaire s'étant terminé sur le score de 2-2, les équipes ont poursuivi la lutte lors des prolongations.

La Belgique a marqué le but décisif pour s'imposer 3-2 avec détermination et décrocher sa place au tour suivant.

« Je suis fier de mon équipe »

Courtois a particulièrement souligné le caractère et la résilience dont ont fait preuve les joueurs.

« Je suis fier de mon équipe », a déclaré le portier des Diables Rouges.

Cette remontada a démontré le potentiel de la Belgique dans le tournoi et sa capacité à ne jamais abandonner, même dans les situations les plus difficiles.

Prochain adversaire : les États-Unis

Sous la direction de Rudi Garcia, la Belgique affrontera en 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2026 l'un des pays hôtes, l'équipe nationale des États-Unis.

Après cette victoire dramatique contre le Sénégal, un nouveau défi sérieux attend les Belges.

Thibaut CourtoisBelgiqueSénégalÉtats-UnisRudi Garcia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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