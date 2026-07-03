L'Espagne écrase l'Autriche et se qualifie pour les huitièmes de finale

·34·Sport
L'Espagne écrase l'Autriche et se qualifie pour les huitièmes de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent.

L'Espagne, l'un des favoris du tournoi, s'est imposée avec assurance 3-0 face à l'Autriche pour rejoindre les huitièmes de finale. Mikel Oyarzabal, héros du match, a inscrit deux buts.

Oyarzabal a ouvert le score

L'Espagne a pris l'ascendant dès la première période lors de cette rencontre disputée à Englewood.

À la 36e minute, Mikel Oyarzabal a trouvé le chemin des filets pour lancer son équipe. La première mi-temps s'est achevée sur un léger avantage espagnol.

Porro a consolidé l'avantage

L'Espagne a maintenu son jeu offensif durant la seconde période.

À la 66e minute, Pedro Porro a porté le score à 2-0. Puis, à la 89e minute, Oyarzabal a inscrit son deuxième but pour fixer le résultat final à 3-0.

Marc Cucurella a délivré deux passes décisives lors de ce match.

Prochain adversaire : le Portugal ou la Croatie

L'Espagne affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match Portugal — Croatie.

Ainsi, les Espagnols ont franchi avec succès leur premier test own en phase éliminatoire, prouvant une fois de plus qu'ils sont l'un des principaux prétendants au titre.

CDM 2026. 1/16 de finale

Espagne — Autriche — 3:0

2 juillet, Englewood

Buteurs : Oyarzabal, 36, 89 ; Porro, 66.

Espagne : Simon, Porro, Cubarsí, Laporte (Pubill, 90+3), Cucurella, Rodri, Pedri (Ruiz, 90+3), Yamal (Gavi, 85), Olmo (Merino, 71), Baena (Torres, 71), Oyarzabal.

Autriche : A. Schlager, Posch (Prass, 86), Danso, Alaba, Laimer, Seiwald (Chukwuemeka, 46), K. Schlager (Grillitsch, 46), Schmid (Kalajdzic, 60), Wanner, Sabitzer, Gregoritsch (Arnautovic, 60).

Avertissement : Posch, 83.

EspagneAutricheAutriche
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Marcel Desailly : William Saliba est le meilleur défenseur au monde et son chemin mène au Real MadridMarcel Desailly : William Saliba est le meilleur défenseur au monde et son chemin mène au Real MadridAujourd'hui, 03:16Compositions officielles du Portugal et de la CroatieCompositions officielles du Portugal et de la CroatieAujourd'hui, 03:08Anthony Gordon : « Harry Kane joue actuellement au niveau de Lionel Messi »Anthony Gordon : « Harry Kane joue actuellement au niveau de Lionel Messi »Aujourd'hui, 01:56Bataille de transfert entre Manchester City et Arsenal : le prodige de 16 ans de Leicester au centre des attentionsBataille de transfert entre Manchester City et Arsenal : le prodige de 16 ans de Leicester au centre des attentionsAujourd'hui, 01:51Sandro Tonali rejoint Tottenham pour 100 millions de livresSandro Tonali rejoint Tottenham pour 100 millions de livresAujourd'hui, 00:50Ilgiz Tantashev désigné pour un match majeur des play-offs de la Coupe du Monde 2026Ilgiz Tantashev désigné pour un match majeur des play-offs de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 00:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan