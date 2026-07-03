L'Espagne écrase l'Autriche et se qualifie pour les huitièmes de finale
Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent.
L'Espagne, l'un des favoris du tournoi, s'est imposée avec assurance 3-0 face à l'Autriche pour rejoindre les huitièmes de finale. Mikel Oyarzabal, héros du match, a inscrit deux buts.
Oyarzabal a ouvert le score
L'Espagne a pris l'ascendant dès la première période lors de cette rencontre disputée à Englewood.
À la 36e minute, Mikel Oyarzabal a trouvé le chemin des filets pour lancer son équipe. La première mi-temps s'est achevée sur un léger avantage espagnol.
Porro a consolidé l'avantage
L'Espagne a maintenu son jeu offensif durant la seconde période.
À la 66e minute, Pedro Porro a porté le score à 2-0. Puis, à la 89e minute, Oyarzabal a inscrit son deuxième but pour fixer le résultat final à 3-0.
Marc Cucurella a délivré deux passes décisives lors de ce match.
Prochain adversaire : le Portugal ou la Croatie
L'Espagne affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match Portugal — Croatie.
Ainsi, les Espagnols ont franchi avec succès leur premier test own en phase éliminatoire, prouvant une fois de plus qu'ils sont l'un des principaux prétendants au titre.
CDM 2026. 1/16 de finale
Espagne — Autriche — 3:0
2 juillet, Englewood
Buteurs : Oyarzabal, 36, 89 ; Porro, 66.
Espagne : Simon, Porro, Cubarsí, Laporte (Pubill, 90+3), Cucurella, Rodri, Pedri (Ruiz, 90+3), Yamal (Gavi, 85), Olmo (Merino, 71), Baena (Torres, 71), Oyarzabal.
Autriche : A. Schlager, Posch (Prass, 86), Danso, Alaba, Laimer, Seiwald (Chukwuemeka, 46), K. Schlager (Grillitsch, 46), Schmid (Kalajdzic, 60), Wanner, Sabitzer, Gregoritsch (Arnautovic, 60).
Avertissement : Posch, 83.
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