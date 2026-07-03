Rafael Leao pourrait rejoindre la Premier League : offre envoyée à Tottenham

Le club italien de Milan est prêt à se séparer de l'un de ses actifs les plus précieux, Rafael Leao. Selon les dernières informations, l'ailier portugais a été proposé au club londonien de Tottenham. Si ce transfert se concrétise, il devrait devenir l'un des accords les plus spectaculaires du mercato estival. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

D'après La Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur de Milan, Ruben Amorim, a décidé de se passer des services de Rafael Leao. L'entraîneur ne l'a pas inclus dans ses plans futurs et la direction du club préfère le mettre en vente en raison de pressions financières. Le club italien ayant terminé la saison 2025-2026 à la cinquième place, des fonds sont nécessaires pour renouveler l'effectif.

Prix et conditions du transfert

La direction de Milan demande au moins 60 millions d'euros pour le joueur de 25 ans. Le club est également prêt à envisager un prêt avec une obligation d'achat de 70 millions d'euros. Bien que Rafael Leao ait marqué 10 buts en 31 matchs de Serie A la saison dernière, son jeu a été vivement critiqué par les supporters et il a même été hué par ses propres fans.

Le joueur lui-même ne cache pas son désir de quitter l'Italie. Dans une interview accordée à la chaîne Sport TV, il a souligné que le football anglais correspondrait mieux à son style. Rafael Leao a déclaré ouvertement qu'il ne parvenait pas à exprimer pleinement son potentiel en Italie et que la Premier League ou La Liga seraient les meilleurs terrains pour démontrer son talent.

Tottenham et le nouveau système

Actuellement, Tottenham semble être l'option la plus réaliste pour Rafael Leao. L'équipe dirigée par Roberto De Zerbi prône un football offensif et ouvert, un style qui devrait mettre en valeur les points forts de l'ailier portugais. Leao, qui a été contraint de jouer comme avant-centre sous Massimiliano Allegri, pourrait retrouver son poste préféré sur l'aile à Londres.

Pour rappel, Rafael Leao a rejoint Milan en 2019 en provenance du club français de Lille pour 49,5 millions d'euros. Il a disputé un total de 291 matchs sous les couleurs du club italien, marquant 80 buts. Actuellement, le joueur se concentre sur la participation de l'équipe nationale du Portugal à la Coupe du Monde 2026. Son avenir en club devrait être définitivement tranché après le Mondial.