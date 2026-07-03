Le concurrent de NVIDIA, Etched, prévoit d'accéder aux capacités de TSMC via l'Arizona

La startup Etched, considérée comme l'un des principaux concurrents de NVIDIA sur le marché des puces AI, prend des mesures stratégiques pour étendre sa chaîne de production. Fondée il y a quatre ans et valorisée aujourd'hui à 5 milliards de dollars, l'entreprise a réussi à développer ses premières puces dans les usines de TSMC. Cependant, face à la pénurie mondiale de puces et aux capacités de production limitées, l'entreprise lie son avenir à l'État de l'Arizona, aux États-Unis. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les informations de TechCrunch, Etched prévoit de commencer à livrer ses systèmes aux clients cet été. Cependant, la question du scaling de la production reste cruciale. Comme d'autres concepteurs de puces, Etched doit se battre pour des quotas limités dans les usines de TSMC à Taïwan. C'est ici que l'investisseur Jack Selby et son fonds de capital-risque Copper Sky Capital devraient intervenir.

Jack Selby est l'ancien dirigeant de PayPal et le directeur général de longue date du family office Thiel Capital de Peter Thiel. En 2021, il a fondé le fonds Copper Sky à Phoenix, dont l'objectif principal est de soutenir les startups de l'Arizona et du sud-ouest des États-Unis. Selby a participé au tour de table de série A de 120 millions de dollars d'Etched et a promis d'aider la startup à déplacer sa production vers l'Arizona.

L'Arizona, nouveau centre de l'industrie des semi-conducteurs

La stratégie de Selby consiste à attirer des startups de Californie, du Massachusetts et de New York dans sa région afin de réduire les coûts de production. En tant que membre du conseil de l'Arizona Commerce Authority, il joue un rôle important dans l'attraction de grandes entreprises technologiques dans l'État. Pour Etched, ce partenariat pourrait ouvrir un chemin direct vers la nouvelle usine GIGAFAB de TSMC en Arizona.

"Lorsque Copper Sky a investi dans Etched, ils comprenaient parfaitement nos liens avec l'industrie des semi-conducteurs de l'Arizona, et particulièrement notre connexion avec l'usine TSMC locale", a souligné Jack Selby. Ce partenariat permet à la startup de réduire sa dépendance vis-à-vis des usines de Taïwan et de créer une chaîne d'approvisionnement stable aux États-Unis.

Actuellement, le fonds Copper Sky travaille sur la formation de son deuxième fonds de 300 millions de dollars. Ces fonds seront destinés à financer non seulement la région sud-ouest, mais aussi des startups de hardware haute technologie et de défense à travers les États-Unis. Cela crée un terrain favorable à l'émergence de nouveaux acteurs sur un marché dominé par NVIDIA.

Pour les passionnés de technologie et les investisseurs, ces processus sont importants en tant que partie des changements géopolitiques sur le marché mondial des puces. Le reshoring de la production de l'Asie vers les États-Unis influencera directement le prix et la disponibilité des appareils AI à l'avenir. Le succès de startups comme Etched renforcera sans aucun doute une concurrence saine sur le marché.