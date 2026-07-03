L'Espagne bat l'Autriche et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026

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L'Espagne bat l'Autriche et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026

L'équipe nationale d'Espagne, championne d'Europe en titre, a commencé à démontrer sa véritable force lors de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026. Lors du match disputé à Los Angeles, la « Roja » a facilement franchi l'obstacle autrichien pour décrocher son ticket pour les quarts de finale. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Dès les premières minutes de la rencontre, l'Espagne a pris le contrôle du jeu. Bien que les occasions dangereuses créées par Aymeric Laporte et Marc Cucurella en première période n'aient pas abouti, la pression espagnole a fini par payer. Même l'annulation d'un but de Cucurella, pour faute sur le gardien, n'a pas entamé la détermination des hommes de Luis de la Fuente.

Le score a été ouvert à la 30e minute. Mikel Oyarzabal a conclu avec précision après un centre de Marc Cucurella sur l'aile. Selon Goal.com, l'Espagne a dominé outrageusement la rencontre, tandis que le gardien autrichien Alexander Schlager a sauvé son équipe à plusieurs reprises face à des buts quasi certains.

Le talent de Lamine Yamal et les frappes finales

Le scénario n'a pas changé en seconde période. Le prodige espagnol Lamine Yamal a régulièrement déstabilisé la défense autrichienne par ses dribbles et sa vivacité. Bien qu'il n'ait pas marqué, il a joué un rôle clé dans l'animation offensive. Yamal a même été impliqué dans une action où David Alaba a dû repousser le ballon sur la ligne.

À la 70e minute, Pedro Porro a marqué d'une tête suite à une passe d'Alex Baena, portant le score à 2-0. Juste avant la fin du match, Mikel Oyarzabal a inscrit un doublé pour porter le score final à 3-0, sur une nouvelle passe décisive de Cucurella.

Grâce à cette victoire, l'Espagne affrontera en quarts de finale le vainqueur du duel entre le Portugal et la Croatie. Selon les experts, si les champions d'Europe ont paru un peu ternes en début de tournoi, ils atteignent leur meilleur niveau physique et technique pour les phases finales. L'Autriche, quant à elle, quitte la compétition après cette défaite.

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Jahongir Tursunov
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