Endrick s'exprime sur l'ambiance au sein de la sélection brésilienne et Carlo Ancelotti

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Endrick s'exprime sur l'ambiance au sein de la sélection brésilienne et Carlo Ancelotti

La jeune étoile de l'équipe nationale du Brésil et attaquant du Real Madrid, Endrick, a partagé ses impressions sur ses relations avec les joueurs expérimentés de l'équipe dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, ainsi que sur sa carrière sous la direction de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Le jeune talent a souligné qu'il apprend actuellement auprès de stars comme Neymar au sein du camp de la Seleção. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon ESPN, Endrick a déclaré être en communication constante avec les leaders de l'équipe. Bien que Neymar ait manqué le début du tournoi en raison d'une blessure, ils ont partagé le banc lors des derniers matchs, échangeant leurs expériences. Le jeune attaquant considère ce processus comme une véritable école pour sa carrière.

"Mes relations avec Neymar sont excellentes. Après les entraînements, nous plaisantons, jouons aux cartes et discutons simplement. Nous avons passé du temps ensemble pendant nos moments libres. Il est très important pour moi de parler avec des capitaines comme Marquinhos, Casemiro et Alisson. Apprendre de leur expérience est une opportunité formidable", déclare Endrick.

L'effet Carlo Ancelotti et les changements tactiques

Après le match du Brésil contre le Japon (2-1), Endrick a également exprimé des sentiments chaleureux envers l'entraîneur Carlo Ancelotti. L'attaquant, entré en jeu à la mi-temps sur décision du technicien italien, a joué un rôle crucial dans le basculement du match. Endrick est ravi de travailler à nouveau avec son premier entraîneur en Europe au sein de l'équipe nationale.

"Le match contre le Japon s'est très bien passé. Je ne m'attendais pas à entrer en jeu à ce moment-là. Quand on m'a dit dans les vestiaires que j'allais entrer, j'ai essayé de gérer mon excitation. Carlo Ancelotti est mon premier entraîneur en Europe, et il n'y avait pas de meilleure option que de travailler avec lui dans l'équipe nationale du Brésil", a ajouté le joueur.

En se remémorant sa première saison au Real Madrid, Endrick a souligné qu'Ancelotti lui a toujours fait confiance. Bien qu'il n'ait pas toujours débuté comme titulaire, il a aidé l'équipe en entrant presque à chaque match. Endrick a notamment fait preuve d'une grande efficacité lors des matchs de la Coupe du Roi.

Actuellement, l'équipe nationale du Brésil se prépare pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Endrick affirme qu'en s'appuyant sur les conseils de Neymar et d'autres joueurs emblématiques, il pose les bases de sa longue carrière. L'objectif principal du jeune prodige est de tirer profit de chaque minute accordée pour contribuer aux victoires de la Seleção.

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Jahongir Tursunov
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