William Saliba, joueur d'Arsenal à Londres et de l'équipe nationale de France, est actuellement reconnu comme le défenseur central le plus fort du football mondial. La légende du football français Marcel Desailly, lors d'une récente interview, a hautement 평가é le jeu de son compatriote, soulignant que son avenir est lié à la capitale espagnole. Selon Desailly, pour des joueurs du niveau de Saliba, le Real Madrid garde toujours ses portes ouvertes. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, le champion du monde 1998 suit de près la progression de Saliba à Arsenal. Desailly a suggéré qu'un transfert du jeune défenseur vers le « Club Royal » dans les années à venir est inévitable. Selon lui, les meilleurs footballeurs du monde souhaitent tous jouer pour l'équipe de Madrid à un certain stade de leur carrière, et Saliba ne fait pas exception.

Un nouveau leader en défense

Marcel Desailly considère William Saliba non seulement comme le meilleur défenseur d'Arsenal, mais du monde entier. Il a même placé la star de Liverpool, Virgil van Dijk, en dessous de Saliba. Selon Desailly, le défenseur néerlandais a légèrement perdu son niveau précédent après sa blessure et n'est plus aussi invincible dans les duels. Saliba, quant à lui, se distingue par sa stabilité et ses interventions fiables en défense.

Fait intéressant, lorsque Desailly a parlé de Gabriel, un autre représentant de la défense d'Arsenal, il a lié ses succès directement à Saliba. Selon lui, Gabriel ne paraît performant que parce qu'il évolue en tandem avec Saliba, mais il ne peut égaler William en termes de talent individuel. Cela prouve une fois de plus à quel point le rôle de Saliba est crucial dans la défense de l'équipe.

Comparé aux grands d'Europe

L'ancien footballeur français a également examiné d'un œil critique les défenseurs d'autres top clubs. Il a souligné qu'actuellement, dans des équipes comme Manchester United, Chelsea, l'Inter ou l'AC Milan, il n'existe aucun défenseur central capable de rivaliser avec Saliba. Desailly a déclaré que le niveau des joueurs de ces clubs ne mérite pas encore le titre de meilleur au monde.

Âgé de 25 ans, Saliba dispose d'un contrat à long terme avec Arsenal. Desailly s'attend à ce qu'il reste à Londres pour les 3 ou 4 prochaines années, mais affirme que l'option du Real Madrid est la voie la plus logique à long terme. Dans une interview accordée à Sportscasting, il a déclaré : « Les portes sont ouvertes, mais pas maintenant. Il est actuellement le meilleur au monde et fait son travail à la perfection ».

Pour les supporters d'Arsenal, cette nouvelle peut être inquiétante, car Saliba est le socle principal des succès de l'équipe sous la direction de Mikel Arteta. La saison dernière, la solidité de la ligne défensive a joué un rôle majeur lorsque les « Gunners » se sont battus jusqu'au bout pour le titre de Premier League. Le Real Madrid est quant à lui connu pour finir par obtenir le joueur qu'il convoite.