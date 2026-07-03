Bataille de transfert entre Manchester City et Arsenal : le prodige de 16 ans de Leicester au centre des attentions

La rivalité sur le marché des transferts entre deux géants de la Premier League, Manchester City et Arsenal, a franchi une nouvelle étape. Le club londonien Arsenal travaillait depuis longtemps sur le transfert de l'ailier de Leicester City, Jeremy Monga, mais selon les dernières informations, Manchester City a lancé une offensive sérieuse pour faire pencher la balance en sa faveur. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Manchester City pourrait prendre l'avantage dans la course pour le joueur talentueux de 16 ans. La raison principale invoquée est le nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca. Le spécialiste italien a travaillé étroitement avec Jeremy Monga lors de son passage à la tête de Leicester City durant la saison 2023-24 et a hautement estimé le potentiel de la jeune étoile. Maresca soutiendrait personnellement ce transfert.

Adolescent recordman et débuts en Premier League

Jeremy Monga est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football anglais. En avril 2025, lors d'un match contre Newcastle, il est entré en jeu à l'âge de 15 ans et 271 jours, devenant ainsi le troisième plus jeune débutant de l'histoire de la Premier League. Il n'est devancé dans ce classement que par Max Dowman et Ethan Nwaneri d'Arsenal.

Monga s'est également illustré dans l'histoire du Championship anglais. En août 2025, lorsqu'il a marqué contre Preston North End, il était âgé de 16 ans et 37 jours. Avec ce résultat, il bat même le record établi par Jude Bellingham, qui évolue désormais au Real Madrid. Bellingham détenait le record avec un but marqué à l'âge de 16 ans et 63 jours.

Une nouvelle perte pour Leicester City

Bien que l'académie de Leicester City ait formé plusieurs talents ces dernières années, elle rencontre des difficultés pour les conserver. Auparavant, des jeunes comme Tyrese Noubissie et Trey Nyoni avaient rejoint respectivement Manchester City et Liverpool. Pour Leicester City, relégué deux fois consécutivement, la vente de Monga pourrait être financièrement avantageuse, mais représente une perte majeure sur le plan sportif.

Bien qu'Arsenal soit actuellement très avancé dans les négociations, l'intérêt manifesté par Manchester City et le facteur Enzo Maresca pourraient radicalement changer la situation. Le montant du transfert et le plan de développement futur du joueur détermineront quel club sortira vainqueur.