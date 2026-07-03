Un jeu Super Mario Bros. vendu pour le montant record de 3 millions de dollars

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Un jeu Super Mario Bros. vendu pour le montant record de 3 millions de dollars

Un nouveau record stupéfiant a été établi dans le monde du retrogaming : une cartouche de Super Mario Bros. non ouverte, datant d'il y a près de 40 ans, a trouvé un nouvel acquéreur aux enchères pour 3 millions de dollars. Cette transaction fait de cet exemplaire la copie la plus chère de l'histoire et a provoqué un grand buzz parmi les collectionneurs. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Vendu lors des enchères Signature Auction, cet exemplaire est destiné à la console Nintendo Entertainment System (NES), et son état a été très hautement évalué par les experts. Selon Heritage, cet exemplaire possède un score PSA 9.6 A++, ce qui représente l'indice le plus élevé parmi les copies scellées de la première édition.

Il est notable que ce nouveau record dépasse le précédent de près d'un million de dollars. Le record précédent avait été établi en 2021, lorsqu'une copie de Super Mario Bros. s'était vendue pour 2 millions de dollars. Une telle croissance démontre l'attrait croissant des investissements sur le marché des jeux rétro.

Une découverte rare et son histoire

La valeur de cet exemplaire est liée non seulement à son état, mais aussi à l'histoire de sa découverte. Il s'avère que cette cartouche a été trouvée récemment par hasard. Plus étonnant encore, une console NES Control Deck non ouverte, dans son emballage d'usine, a également été conservée avec elle. De telles trouvailles en ensemble complet sont extrêmement rares dans l'histoire de la technologie.

Il est naturel que cette nouvelle intéresse également les gamers et collectionneurs ouzbeks. Bien que dans notre région, le clone de Nintendo appelé Dendy ait été plus populaire dans les années 90, l'image de Mario et ses aventures sont devenues une partie intégrante de l'enfance de plusieurs générations. Aujourd'hui, les cartouches NES originales sont valorisées comme des œuvres d'art dans le monde entier.

Les experts soulignent que l'intérêt pour les modèles classiques de l'industrie du jeu augmente d'année en année. Des projets légendaires comme Super Mario Bros. ne sont plus considérés comme de simples produits de divertissement, mais comme des objets du patrimoine culturel. Cet achat de 3 millions de dollars restera l'une des transactions financières les plus importantes de l'histoire des jeux vidéo.

Super MarioNintendoEnchèresRecordJeux Rétro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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