Compositions officielles du Portugal et de la Croatie

Les compositions officielles pour le match entre le Portugal et la Croatie, comptant pour les 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026, ont été dévoilées.

Le Portugal débute la rencontre dans un dispositif en 4-2-3-1, avec Cristiano Ronaldo en pointe. La Croatie a opté pour le même schéma tactique, avec son capitaine Luka Modric titulaire.

Composition du Portugal :

• Diogo Costa

• João Cancelo

• Rúben Dias

• Renato Veiga

• Nuno Mendes

• João Neves

• Vitinha

• Pedro Neto

• Bruno Fernandes

• Rafael Leão

• Cristiano Ronaldo

Composition de la Croatie :

• Dominik Livaković

• Ivan Perišić

• Marin Pongračić

• Josip Šutalo

• Josip Stanišić

• Luka Modrić

• Mateo Kovačić

• Martin Baturina

• Petar Sučić

• Nikola Vlašić

• Ante Budimir

Le match débutera à 04h00 (heure d'Ouzbékistan). Vous pouvez suivre la rencontre via notre commentaire textuel en direct sur notre site.