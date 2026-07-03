Compositions officielles du Portugal et de la Croatie
Les compositions officielles pour le match entre le Portugal et la Croatie, comptant pour les 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026, ont été dévoilées.
Le Portugal débute la rencontre dans un dispositif en 4-2-3-1, avec Cristiano Ronaldo en pointe. La Croatie a opté pour le même schéma tactique, avec son capitaine Luka Modric titulaire.
Composition du Portugal :
• Diogo Costa
• João Cancelo
• Rúben Dias
• Renato Veiga
• Nuno Mendes
• João Neves
• Vitinha
• Pedro Neto
• Bruno Fernandes
• Rafael Leão
• Cristiano Ronaldo
Composition de la Croatie :
• Dominik Livaković
• Ivan Perišić
• Marin Pongračić
• Josip Šutalo
• Josip Stanišić
• Luka Modrić
• Mateo Kovačić
• Martin Baturina
• Petar Sučić
• Nikola Vlašić
• Ante Budimir
Le match débutera à 04h00 (heure d'Ouzbékistan). Vous pouvez suivre la rencontre via notre commentaire textuel en direct sur notre site.
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