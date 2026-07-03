Le marché des consoles de jeux portables a longtemps été dominé par les processeurs AMD. Cependant, le nouveau processeur Intel Arc G3 Extreme devrait totalement modifier cet équilibre. Les premiers tests indépendants de la nouvelle console MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM montrent qu'Intel a réussi à distancer considérablement ses concurrents grâce à sa nouvelle architecture. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les experts de TechPowerUp ont testé l'appareil en détail et les résultats sont encore plus élevés que prévu. Le modèle Asus ROG Ally X avec processeur Ryzen Z2 Extreme, considéré jusqu'à présent comme le représentant le plus puissant de ce segment, devra céder sa place à la nouvelle innovation d'Intel. Les tests montrent que le MSI Claw 8 EX AI+ possède un avantage net dans presque tous les jeux et à diverses résolutions d'écran.

Performance et efficacité énergétique inégalées

Les indicateurs les plus frappants concernent le rapport consommation d'énergie et performance. En mode de puissance maximale de 35 W, le processeur Intel s'est révélé 40 à 50 % plus rapide que son principal concurrent. Il ne s'agit pas d'une simple progression, mais d'un saut générationnel pour les consoles portables. Il a même été constaté que la console MSI fonctionnant en mode 25 W était plus rapide que le vaisseau amiral d'Asus consommant 35 W.

Intel a également réalisé des avancées majeures en termes d'économie d'énergie. En mode 15 W, le nouveau processeur a enregistré des résultats très proches de concurrents consommant deux fois plus d'énergie. Cela permet aux utilisateurs de prolonger considérablement l'autonomie de l'appareil sans réduire les performances de jeu. Selon ixbt.com, il pourrait s'agir de l'une des puces les plus réussies d'Intel pour les appareils portables.

En conditions de jeu réelles, par exemple dans Cyberpunk 2077, le MSI Claw 8 EX AI+ peut fonctionner sans interruption pendant 111 minutes en mode 30 W et 210 minutes en mode 15 W. C'est un excellent résultat pour les consoles Windows portables. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de jeux de haute qualité plus longtemps sans dépendre d'une source d'alimentation.

Concurrence sur le marché et perspectives d'avenir

Bien que l'arsenal d'AMD comprenne des puces Ryzen AI Max plus performantes, celles-ci sont beaucoup plus coûteuses et gourmandes en énergie. Intel semble avoir trouvé l'équilibre idéal entre portabilité et puissance. MSI a prouvé, via sa nouvelle console, qu'elle a totalement corrigé les défauts du modèle Claw de première génération et que le partenariat avec Intel a porté ses fruits.

Étant donné que la demande pour ce type d'appareils augmente également sur le marché ouzbek, le MSI Claw 8 EX AI+ deviendra sans doute le gadget le plus discuté parmi les gamers dans les prochains mois. On attend encore les informations finales sur les ventes mondiales et le prix, mais techniquement, il prétend aujourd'hui au titre de console Windows portable la plus puissante du marché.