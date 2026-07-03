Intel révolutionne le marché des consoles portables : premiers tests du MSI Claw 8 EX AI+

·8·Technologie
Intel révolutionne le marché des consoles portables : premiers tests du MSI Claw 8 EX AI+

Le marché des consoles de jeux portables a longtemps été dominé par les processeurs AMD. Cependant, le nouveau processeur Intel Arc G3 Extreme devrait totalement modifier cet équilibre. Les premiers tests indépendants de la nouvelle console MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM montrent qu'Intel a réussi à distancer considérablement ses concurrents grâce à sa nouvelle architecture. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les experts de TechPowerUp ont testé l'appareil en détail et les résultats sont encore plus élevés que prévu. Le modèle Asus ROG Ally X avec processeur Ryzen Z2 Extreme, considéré jusqu'à présent comme le représentant le plus puissant de ce segment, devra céder sa place à la nouvelle innovation d'Intel. Les tests montrent que le MSI Claw 8 EX AI+ possède un avantage net dans presque tous les jeux et à diverses résolutions d'écran.

Performance et efficacité énergétique inégalées

Les indicateurs les plus frappants concernent le rapport consommation d'énergie et performance. En mode de puissance maximale de 35 W, le processeur Intel s'est révélé 40 à 50 % plus rapide que son principal concurrent. Il ne s'agit pas d'une simple progression, mais d'un saut générationnel pour les consoles portables. Il a même été constaté que la console MSI fonctionnant en mode 25 W était plus rapide que le vaisseau amiral d'Asus consommant 35 W.

Intel a également réalisé des avancées majeures en termes d'économie d'énergie. En mode 15 W, le nouveau processeur a enregistré des résultats très proches de concurrents consommant deux fois plus d'énergie. Cela permet aux utilisateurs de prolonger considérablement l'autonomie de l'appareil sans réduire les performances de jeu. Selon ixbt.com, il pourrait s'agir de l'une des puces les plus réussies d'Intel pour les appareils portables.

En conditions de jeu réelles, par exemple dans Cyberpunk 2077, le MSI Claw 8 EX AI+ peut fonctionner sans interruption pendant 111 minutes en mode 30 W et 210 minutes en mode 15 W. C'est un excellent résultat pour les consoles Windows portables. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de jeux de haute qualité plus longtemps sans dépendre d'une source d'alimentation.

Concurrence sur le marché et perspectives d'avenir

Bien que l'arsenal d'AMD comprenne des puces Ryzen AI Max plus performantes, celles-ci sont beaucoup plus coûteuses et gourmandes en énergie. Intel semble avoir trouvé l'équilibre idéal entre portabilité et puissance. MSI a prouvé, via sa nouvelle console, qu'elle a totalement corrigé les défauts du modèle Claw de première génération et que le partenariat avec Intel a porté ses fruits.

Étant donné que la demande pour ce type d'appareils augmente également sur le marché ouzbek, le MSI Claw 8 EX AI+ deviendra sans doute le gadget le plus discuté parmi les gamers dans les prochains mois. On attend encore les informations finales sur les ventes mondiales et le prix, mais techniquement, il prétend aujourd'hui au titre de console Windows portable la plus puissante du marché.

IntelMSIMSI ClawConsole PortableTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un jeu Super Mario Bros. vendu pour le montant record de 3 millions de dollarsUn jeu Super Mario Bros. vendu pour le montant record de 3 millions de dollarsAujourd'hui, 01:25Sandwichs et IA : une tendance étrange dans les documents d'IPO de Jersey Mike’sSandwichs et IA : une tendance étrange dans les documents d'IPO de Jersey Mike’sAujourd'hui, 01:23NASA et Blue Origin : Les missions lunaires se poursuivent malgré l'accident de la fusée New GlennNASA et Blue Origin : Les missions lunaires se poursuivent malgré l'accident de la fusée New GlennAujourd'hui, 00:52Le coût de l'IA : Google et Amazon ne peuvent-ils pas tenir leurs promesses écologiques ?Le coût de l'IA : Google et Amazon ne peuvent-ils pas tenir leurs promesses écologiques ?Aujourd'hui, 00:26Une planète potentiellement habitable découverte très proche de la TerreUne planète potentiellement habitable découverte très proche de la TerreAujourd'hui, 00:22Anthropic pourrait développer ses propres puces d'IA avec SamsungAnthropic pourrait développer ses propres puces d'IA avec SamsungAujourd'hui, 00:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération