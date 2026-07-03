IQM entre en bourse : l'avenir de l'informatique quantique reste incertain

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IQM entre en bourse : l'avenir de l'informatique quantique reste incertain

IQM, start-up leader dans le domaine des technologies quantiques en Finlande, a lancé ses actions sur le Nasdaq, devenant ainsi la première société européenne du secteur à entrer en bourse. Cependant, les débuts de l'entreprise, valorisée à 1,9 milliard de dollars, n'ont pas été aussi spectaculaires que prévu. Le fait que le cours des actions soit tombé sous la valeur de l'IPO dès le premier jour de trading témoigne de la prudence des investisseurs quant aux perspectives de cette technologie complexe. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'aveu contenu dans le prospectus publié par IQM avant son introduction en bourse a surpris beaucoup de monde. La direction de l'entreprise a ouvertement admis que le succès commercial à grande échelle des technologies de calcul quantique pourrait ne jamais se concrétiser. Bien que ce type d'avertissement soit courant pour toutes les entreprises quantiques, son annonce juste avant l'ouverture des ventes n'a pas manqué d'affecter la confiance des acteurs du marché. Selon TechCrunch, cette situation démontre le degré élevé d'incertitude dans le secteur.

Suprématie quantique et clients réels

Malgré cela, IQM propose déjà des produits et services réels. L'entreprise ne vend pas seulement des ordinateurs quantiques physiques, mais fournit également des services de cloud computing. Parmi ses clients figurent actuellement des organisations prestigieuses telles que le centre de recherche technique VTT en Finlande et le centre de supercalculateurs Leibniz en Allemagne. Selon Jan Goetz, CEO de l'entreprise, le nombre de clients est passé de 8 en 2024 à 22 en 2025, ce qui indique une demande croissante pour la technologie.

Le principal obstacle du secteur reste le fait que le point appelé « suprématie quantique » n'a pas encore été atteint. Il s'agit de l'étape où les puces quantiques commencent à exécuter des tâches complexes plus rapidement et plus efficacement que les ordinateurs traditionnels. Pour l'instant, cette technologie n'est utilisée que pour des tâches scientifiques restreintes telles que la simulation et l'optimisation. Bien que l'on s'attende à ce que le calcul quantique transforme radicalement la biotechnologie, la fintech et la cybersécurité, personne ne peut prédire quand cela se produira précisément.

Concurrence entre les États-Unis et l'Europe

Fait intéressant, les décrets signés par le président américain Donald Trump pour accélérer le développement des technologies quantiques ouvrent également de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes comme IQM. Le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a pour objectif de créer le premier ordinateur quantique tolérant aux fautes au monde d'ici 2028. IQM a déjà ouvert son centre dans l'État du Maryland et a livré ses appareils au laboratoire national d'Oak Ridge.

Cependant, contrairement à nombre d'autres géants technologiques européens, IQM n'a pas l'intention de déplacer entièrement son centre outre-Atlantique. L'entreprise prévoit également de s'inscrire à la bourse Nasdaq Helsinki et s'appuie sur le soutien d'investisseurs tels que le fonds public finlandais Tesi. Actuellement, la majeure partie des 420 employés de l'entreprise opère à Espoo et Munich, mettant en œuvre une stratégie d'expansion mondiale.

En conclusion, l'entrée en bourse d'IQM symbolise le passage des technologies quantiques des murs des laboratoires vers l'économie réelle. Mais pour les investisseurs, cela reste un secteur à haut risque. L'avenir de la technologie dépendra de la capacité des scientifiques à stabiliser les puces quantiques et à les adapter à une production de masse.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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