L'ailier de l'équipe d'Angleterre Anthony Gordon a exprimé sa haute estime pour son coéquipier Harry Kane, plaçant l'attaquant expérimenté au même rang que Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Cette reconnaissance intervient après que Kane a sauvé l'Angleterre de la défaite lors du match contre la RD Congo dans le cadre de la Coupe du Monde. C'est ce qu'indique le site Goal.com .

Le match contre la RD Congo a débuté selon un scénario inattendu : les Africains ont ouvert le score dès la 7e minute, plaçant l'Angleterre face au risque d'être éliminée du tournoi. Cependant, Harry Kane a rétabli l'équilibre à la 75e minute, avant de marquer le but de la victoire à cinq minutes de la fin de la rencontre. Grâce à ce doublé, Kane a porté son nombre de buts dans le tournoi à 5, égalisant ainsi avec Erling Haaland dans la course au Soulier d'Or.

Un modèle de stabilité et de travail

Entré en jeu depuis le banc et ayant délivré les deux passes décisives sur les buts de Kane, Anthony Gordon a salué le professionnalisme de l'attaquant. « C'est une expérience incroyable d'être chaque jour avec quelqu'un de ce niveau d'élite. Harry est actuellement au sommet du football », a déclaré Gordon lors d'un entretien avec Goal.com.

Gordon a souligné que les résultats phénoménaux de Kane ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné. « Il réalise une saison que seul Lionel Messi aurait pu accomplir. Cela montre son niveau actuel. Il travaille chaque frappe à l'entraînement avec sérieux et passion. Il ne fait jamais d'erreur », a ajouté l'ailier.

La saison dernière, Harry Kane a affiché l'efficacité la plus élevée de sa carrière avec 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich. Bien qu'il ait atteint 32 ans, le fait que l'attaquant conserve sa forme impressionne de nombreux experts. Actuellement, il n'est qu'à un but derrière des stars comme Lionel Messi et Kylian Mbappé dans la course au Soulier d'Or.

L'équipe d'Angleterre affrontera désormais l'un des hôtes du tournoi, le Mexique, en huitièmes de finale. Lors de ce match qui se déroulera au stade Azteca, les Anglais compteront à nouveau sur le talent de leur capitaine. Si les Anglais franchissent l'obstacle mexicain, ils pourraient affronter le Brésil ou la Norvège en quarts de finale.