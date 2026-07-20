Messi et 9 autres joueurs ne sont pas rentrés en Argentine : la raison est connue

Après la défaite 0-1 de l'équipe nationale d'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026, une partie des joueurs n'est pas retournée dans son pays. Lionel Messi ainsi que neuf autres joueurs ont décidé de rester aux États-Unis, de rejoindre leurs clubs respectifs ou de commencer leurs vacances.

Selon TyC Sports, 16 joueurs de l'équipe nationale sont rentrés en Argentine. Le fait que Messi ne se soit pas envolé pour sa patrie est lié au fait qu'il exerce son activité aux États-Unis.

Messi et De Paul sont restés aux États-Unis

Lionel Messi défend les couleurs du club Inter Miami. C'est pourquoi il est rapporté qu'après la Coupe du Monde, il est resté aux États-Unis au lieu de se rendre en Argentine.

Avec lui, son coéquipier en club Rodrigo de Paul figure également parmi les joueurs restés aux États-Unis.

D'autres joueurs se sont rendus dans les pays où se trouvent leurs clubs ou sont partis en vacances de courte durée. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'interpréter leur non-retour en Argentine comme un signe de mécontentement envers l'équipe ou une réaction à la défaite en finale.

16 joueurs sont rentrés au pays

Après la fin de la Coupe du Monde, une partie de la délégation argentine est rentrée au pays. Selon les informations, il y avait un total de 16 joueurs dans l'avion.

Ils ont été accueillis par les supporters en Argentine. Cependant, contrairement aux célébrations massives après le titre de 2022, cette fois l'équipe est revenue avec des médailles d'argent.

Bien que le champion du monde en titre ait atteint la finale, le seul but marqué en prolongation a été décisif.

La finale a été malchanceuse pour Messi

Le temps réglementaire du match contre l'Espagne s'est terminé sur un score de 0-0. Dans les prolongations, Ferran Torres a marqué contre l'Argentine, offrant le titre à l'Espagne.

Cette rencontre a été la moins productive pour Messi lors de la Coupe du Monde 2026. Pour la première fois du tournoi, le capitaine argentin n'a pas pu enregistrer de but ou de passe décisive.

Néanmoins, le joueur de 39 ans a terminé le mondial avec des statistiques personnelles élevées. Il a marqué huit buts et délivré quatre passes décisives, jouant un rôle crucial dans le parcours de son équipe jusqu'en finale.

Le record de buteur a également été perdu

Après la finale, Messi a également perdu son statut de meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Il a été dépassé d'un but par l'attaquant français Kylian Mbappé .

Si Messi avait marqué en finale, la situation dans la course au record aurait pu changer. Mais la défense espagnole a limité les opportunités du leader argentin.

Quel est le prochain plan de Messi ?

L'Argentine a perdu le titre en finale, mais pour Messi et plusieurs joueurs, la saison en club reprendra bientôt. C'est pourquoi, au lieu de rentrer à Buenos Aires avec l'équipe nationale, ils ont agi selon leurs propres plans.

Le fait que Messi reste aux États-Unis n'est pas vu comme une protestation inattendue, mais comme une décision simple liée à son activité à l'Inter Miami. Désormais, l'attention se porte sur sa situation en club après la Coupe du Monde 2026 et son avenir en sélection argentine.