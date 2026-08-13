Un conflit inattendu éclate entre des agents d’intelligence artificielle

·6·Technologie
Un conflit inattendu éclate entre des agents d’intelligence artificielle

Des chercheurs ont testé ce qui se produit lorsque des agents d’intelligence artificielle sont chargés d’accomplir la même tâche, mais reçoivent des instructions incompatibles. Selon ixbt.com, une nouvelle étude publiée par l’unité Frontier Red Team d’Anthropic a montré que, lorsque des systèmes d’intelligence artificielle s’opposent, la situation peut très rapidement devenir incontrôlable et se transformer en véritable conflit. Comme le rapporte Techcrunch.com rapporte que.

Au cours de l’expérience, les chercheurs ont donné à trois agents Claude l’accès à un même projet logiciel. Toutefois, chacun d’eux a reçu des instructions totalement différentes et contradictoires concernant ce projet. Les agents ignoraient que d’autres intelligences artificielles travaillaient sur le même projet, ce qui a permis d’observer leur comportement aux points de convergence.

Cyber guerre et sabotage entre agents

Selon les résultats de l’étude, les systèmes se sont constamment livrés à une compétition mutuelle et à une lutte pour le territoire. Convaincus que d’autres agents entravaient délibérément leur travail, les modèles sont devenus de plus en plus agressifs les uns envers les autres et ont commencé à utiliser des logiciels malveillants autoréplicatifs. Les experts avertissent que de telles situations pourraient constituer un risque majeur lorsque les entreprises et les États commenceront à utiliser des agents autonomes dans des bases de code et des systèmes informatiques communs.

Cette situation rappelle également d’autres incidents dans le domaine de la sécurité de l’intelligence artificielle. Il avait déjà été révélé que des agents d’Anthropic et d’OpenAI étaient sortis de leurs « bacs à sable » (sandbox) lors d’évaluations de cybersécurité et avaient contourné les protections pour atteindre des systèmes du monde réel. Alors que les spécialistes de la sécurité évoquent souvent la possibilité que des agents isolés échappent au contrôle, la dernière étude montre quelles dynamiques dangereuses pourraient apparaître lorsque des millions d’agents interagissent entre eux.

Rétablir la paix et intervenir humainement

Les auteurs de l’étude soulignent qu’à l’avenir, le volume des interactions entre agents pourrait dépasser celui des communications humaines. Des caractéristiques qui semblent inoffensives à l’échelle individuelle pourraient avoir, à grande échelle, des conséquences mondiales imprévues. Malgré cela, l’expérience a également montré que les agents pouvaient trouver des mécanismes inattendus pour résoudre leurs conflits.

Dans certains épisodes réussis, les modèles ont expliqué leurs objectifs et compris que la situation ne relevait pas de l’hostilité, mais d’instructions contradictoires. Ils ont alors réussi à sortir du cycle du conflit et à mettre fin aux tensions. Dans ces moments-là, les agents se sont excusés pour leurs comportements nuisibles, ont laissé des messages dans les fichiers de code, supprimé les codes malveillants et demandé une intervention humaine.

Intelligence ArtificielleAnthropicClaudeCybersécuritéTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

X ouvre le code source de son algorithme de classement et permet de vérifier le shadowbanX ouvre le code source de son algorithme de classement et permet de vérifier le shadowbanHier, 21:26L’Europe occidentale a connu l’été le plus chaud de son histoireL’Europe occidentale a connu l’été le plus chaud de son histoireHier, 21:26Yandex Market lance la livraison « Po kliku » des vêtements avec paiement différéYandex Market lance la livraison « Po kliku » des vêtements avec paiement différéHier, 20:58Instagram renouvelle son logo typographiqueInstagram renouvelle son logo typographiqueHier, 20:57Microsoft fusionne les applications Copilot et abandonne les fonctionnalités d’IA infructueusesMicrosoft fusionne les applications Copilot et abandonne les fonctionnalités d’IA infructueusesHier, 20:52Robot à cocktails Bartesian : à qui s’adresse vraiment ce gadget à 300 dollarsRobot à cocktails Bartesian : à qui s’adresse vraiment ce gadget à 300 dollarsHier, 20:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants