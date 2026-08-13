Ferran Torres prend la direction de la France : le PSG recrute l’attaquant

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Ferran Torres prend la direction de la France : le PSG recrute l’attaquant

Un transfert majeur est sur le point d’être conclu dans le football européen. Selon les informations publiées par Marca, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour recruter l’attaquant Ferran Torres. Le club parisien a proposé environ 50 millions d’euros pour l’international espagnol, une offre qui a satisfait le club catalan. Goal.com rapporte que.

Les négociations entre les deux parties se sont achevées avec succès et une annonce officielle est désormais attendue. Ferran Torres aurait déjà trouvé un accord personnel avec le club parisien concernant les modalités de son contrat. L’équipe française prévoit de faire de lui l’un des éléments clés de son secteur offensif.

Les facteurs ayant influencé le prix du transfert

La durée du contrat actuel du joueur a également influencé la valeur du transfert, fixée autour de 50 millions d’euros. L’accord de Ferran Torres avec le FC Barcelone devait expirer le 30 juin 2027. Ce facteur a permis au Paris Saint-Germain de maintenir le prix du transfert à un niveau acceptable.

Grâce à cet accord, le club catalan ne se sépare pas seulement de l’un de ses attaquants : il dispose également de ressources financières importantes pour réaliser de nouvelles recrues sur le marché des transferts. La direction du FC Barcelone devrait utiliser ces fonds pour renforcer davantage l’effectif.

Les changements dans les plans du Paris Saint-Germain

Pour le club parisien, ce transfert constitue une étape importante afin d’améliorer la qualité de son secteur offensif et d’apporter davantage de polyvalence à l’effectif. La mobilité et l’expérience de Ferran Torres devraient être précieuses à l’équipe de Luis Enrique dans les compétitions européennes. Les clubs ont réglé tous les derniers détails et l’arrivée du joueur en France est désormais pleinement actée.

Rappelons que l’international espagnol est connu dans le monde entier pour ses performances remarquées avec la sélection, notamment ses buts décisifs en finale de la Coupe du monde. Il poursuivra désormais sa carrière au sein du club parisien et tentera de s’illustrer sous les couleurs du champion de France lors de la nouvelle saison.

Ferran TorresParis Saint-GermainFC BarceloneTransfertFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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